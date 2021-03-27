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السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

5 بوسترات لأبطال مسلسل «ضل راجل» (صور)

السبت 27/مارس/2021 - 04:50 م
مسلسل ضل راجل
مسلسل ضل راجل
دعاء عبد المقصود
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طرحت شركة سينرجي المنتجة للمسلسل الدرامي الجديد "ضل راجل" 5 بوسترات رسمية لأبطال العمل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وظهر كل بطل من أبطال المسلسل بشكل منفرد على البوستر.

من جانبه بدأ المخرج أحمد صالح، عمليات مونتاج المسلسل بالتزامن مع تصوير المشاهد الأخيرة من المسلسل، حيث انتهى حتى الآن من تصوير أكثر من 80 % من مشاهد المسلسل.

مسلسل "ضل راجل" بطولة ياسر جلال، نور، ومحمود عبدالمغني، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسرى، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى.

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