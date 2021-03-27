5 بوسترات لأبطال مسلسل «ضل راجل» (صور)

طرحت شركة سينرجي المنتجة للمسلسل الدرامي الجديد "ضل راجل" 5 بوسترات رسمية لأبطال العمل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.وظهر كل بطل من أبطال المسلسل بشكل منفرد على البوستر.من جانبه بدأ المخرج أحمد صالح، عمليات مونتاج المسلسل بالتزامن مع تصوير المشاهد الأخيرة من المسلسل، حيث انتهى حتى الآن من تصوير أكثر من 80 % من مشاهد المسلسل.مسلسل "ضل راجل" بطولة ياسر جلال، نور، ومحمود عبدالمغني، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسرى، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى.