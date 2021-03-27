تأجيل محاكمة 22 متهمًا بـ«داعش العمرانية» لـ22 مايو

قررت الدائرة الخامسة إرهاب، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 22 متهما، من بينهم 10 محبوسين، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة العمرانية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"داعش العمرانية" لجلسة 22 مايو لاستكمال الأحراز وأمرت المحكمة بالقبض على المتهمين، في جلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة.ونسبت النيابة العامة للمتهمين فى القضية رقم 3107 لسنة 2020، جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 182 لسنة 2017، جنايات أمن دولة للمتهمين هانى عبد الله "محبوس"، أنه خلال الفترة من عام 2015 حتى 7 سبتمبر 2019، تولى قيادة جماعة إرهابية، ووجهت للمتهمين من 2 حتى الـ18 تهم الانضمام لجماعة إرهابية.ووجهت النيابة للمتهمين من الـ19 حتى 22 تهم تمويل جماعة إرهابية، ووجه للمتهمين من 3 حتى الـ6 تهم الشروع فى قتل ضابط الشرطة محمد طارق وفرد الشرطة محمد صبحى، وتهم تخريب ممتلكات عامة "سيارات شرطة".كما وجهت للمتهمين الأول والثانى تهم الشروع فى قتل أفراد شرطة وتخريب ممتلكات عامة، ورصد سيارة شرطة والتخطيط لسرقة سيارة شرطة، وحيازة أسلحة نارية "بنادق، مسدسات، وخرطوش".