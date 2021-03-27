جدد قاضي المعارضات تجديد حبس المتهمين بخطف طفل أبوالريش 15 يوما على ذمة التحقيقات.وكانت النيابة العامة قد استمعت إلى شهادة والدة الرضيع، الذي خُطف منها يوم الحادي والعشرين من شهر مارس الجاري، بعدما توجهت به إلى مستشفى أبوالريش للأطفال لعلاجه، فاستوقفتها المتهمة منتحلةً صفة طبيبة وأخذت منها الطفل بدعوى البدء في إجراءات علاجه، وطلبت منها تصوير بطاقتها الشخصية، فانصرفت لذلك، وحينما عادت تبينت خطفها الطفل.وطلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة، فأسفرت عن ارتكاب المتهمة وزوجها الواقعة، فأمرت النيابة العامة بضبطهما.