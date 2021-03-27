تسليم 13 جثة لذويهم عثر عليهم في مقبرة جماعية بمدينة ترهونة الليبية

أعلنت وزارة العدل الليبية أن اللجنة المختصة بالمقابر الجماعية بترهونة سلمت 13 جث لذويهم بعد التعرف عليهم.وبينت وزارة العدل بحسب بوابة الوسط الليبية، أن اللجنة المكلفة بموجب قرار وزير العدل رقم 411 لسنة 2020م للبحث والكشف عن المقابر الجماعية بمدينة ترهونة، سلمت 13 جثة لمواطنين ليبيين عثر عليها في المقابر الجماعية بمشروع الربط بالمدينة، لذويهم بمقر اللجنة بمستشفى أبوسليم للحوادث طرابلس.