تضامن عربي ودولي واسع مع مصر في حادث قطاري سوهاج



أعربت العديد من دول العربية والأجنبية عن تضامنها التام مع مصر جراء حادث تصادم قطاري سوهاج الذي وقع أمس الجمعة، وأسفر عن عشرات الضحايا والمصابين، فيما بعث قادة الدول برقيات عزاء للرئيس عبدالفتاح السيسي، أعربوا خلالها عن صادق مواساتهم للدولة المصرية حكومةً وشعبًا، وفي السطور التالية، ترصد "الدستور" رسائل قادة العالم إلى مصر عقب وقوع الحادث الأليم.



"العراق"

بعث الرئيس العراقي برهم صالح، برقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجاء في نصها: "الأخ رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، بحزن وألم بالغين وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرهِ، تابعنا الحادث الأليم بتصادم قطارين في محافظة سوهاج، وأسفر عن وفيات وإصابات من المدنيين".



وأضاف: "أننا إذ نبعث لفخامتكم ولعائلات المتوفين ولشعب جمهورية مصر الشقيق، باسم الشعب العراقي وباسمنا، أحرّ التعازي وأصدق المواساة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويُلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء، وأن يمنّ على جميع المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم والشعب المصري من كل سوء ومكروه، ويديم عليكم نعمة الصحة والعافية".

بعث الرئيس العراقي برهم صالح، برقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجاء في نصها: "الأخ رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، بحزن وألم بالغين وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرهِ، تابعنا الحادث الأليم بتصادم قطارين في محافظة سوهاج، وأسفر عن وفيات وإصابات من المدنيين".وأضاف: "أننا إذ نبعث لفخامتكم ولعائلات المتوفين ولشعب جمهورية مصر الشقيق، باسم الشعب العراقي وباسمنا، أحرّ التعازي وأصدق المواساة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويُلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء، وأن يمنّ على جميع المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم والشعب المصري من كل سوء ومكروه، ويديم عليكم نعمة الصحة والعافية".

"السعودية"

وقدم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تعازيهما للرئيس السيسي في ضحايا الحادث.



وكتب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في تغردية عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "خالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا حادثة اصطدام القطارين في مصر، والعزاء موصول لحكومة وشعب جمهورية مصر الشقيقة، واسأل الله القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان، كما أدعو الله أن يّمن على المصابين بالشفاء العاجل". وقدم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تعازيهما للرئيس السيسي في ضحايا الحادث.وكتب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في تغردية عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "خالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا حادثة اصطدام القطارين في مصر، والعزاء موصول لحكومة وشعب جمهورية مصر الشقيقة، واسأل الله القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان، كما أدعو الله أن يّمن على المصابين بالشفاء العاجل".

"الإمارات"

فيما بعث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، برقية تعزية إلى الرئيس السيسي، في ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج.



كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس السيسي. فيما بعث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، برقية تعزية إلى الرئيس السيسي، في ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج.كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس السيسي.

"الكويت"

‏كذلك بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الجمعة، برقية تعزية إلى الرئيس السيسي، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحادث.



كما بعث كل من؛ ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي. ‏كذلك بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الجمعة، برقية تعزية إلى الرئيس السيسي، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحادث.كما بعث كل من؛ ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

"البحرين"

وأعرب عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في نص برقيته للرئيس السيسي، عن "خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس السيسي، وشعب مصر وأسر الضحايا، سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية، وأن يحفظ مصر وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه".



كما بعث ولي العهد البحرين رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرقية مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وأعرب عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في نص برقيته للرئيس السيسي، عن "خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس السيسي، وشعب مصر وأسر الضحايا، سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية، وأن يحفظ مصر وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه".كما بعث ولي العهد البحرين رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرقية مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

"سلطنة عمان"

وبعث السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتضمنت رسالة سلطان عمان، خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس السيسي، وأسر الضحايا والشعب المصري، داعيًا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.