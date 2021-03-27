تضامن عربي ودولي واسع مع مصر في حادث قطاري سوهاج
السبت 27/مارس/2021 - 02:42 م
نيفين أشرفطباعة
أعربت العديد من دول العربية والأجنبية عن تضامنها التام مع مصر جراء حادث تصادم قطاري سوهاج الذي وقع أمس الجمعة، وأسفر عن عشرات الضحايا والمصابين، فيما بعث قادة الدول برقيات عزاء للرئيس عبدالفتاح السيسي، أعربوا خلالها عن صادق مواساتهم للدولة المصرية حكومةً وشعبًا، وفي السطور التالية، ترصد "الدستور" رسائل قادة العالم إلى مصر عقب وقوع الحادث الأليم.
"العراق"
بعث الرئيس العراقي برهم صالح، برقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجاء في نصها: "الأخ رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، بحزن وألم بالغين وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرهِ، تابعنا الحادث الأليم بتصادم قطارين في محافظة سوهاج، وأسفر عن وفيات وإصابات من المدنيين".
وأضاف: "أننا إذ نبعث لفخامتكم ولعائلات المتوفين ولشعب جمهورية مصر الشقيق، باسم الشعب العراقي وباسمنا، أحرّ التعازي وأصدق المواساة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويُلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء، وأن يمنّ على جميع المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم والشعب المصري من كل سوء ومكروه، ويديم عليكم نعمة الصحة والعافية".
بعث الرئيس العراقي برهم صالح، برقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجاء في نصها: "الأخ رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، بحزن وألم بالغين وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرهِ، تابعنا الحادث الأليم بتصادم قطارين في محافظة سوهاج، وأسفر عن وفيات وإصابات من المدنيين".
وأضاف: "أننا إذ نبعث لفخامتكم ولعائلات المتوفين ولشعب جمهورية مصر الشقيق، باسم الشعب العراقي وباسمنا، أحرّ التعازي وأصدق المواساة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويُلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء، وأن يمنّ على جميع المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم والشعب المصري من كل سوء ومكروه، ويديم عليكم نعمة الصحة والعافية".
"السعودية"
وقدم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تعازيهما للرئيس السيسي في ضحايا الحادث.
وكتب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في تغردية عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "خالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا حادثة اصطدام القطارين في مصر، والعزاء موصول لحكومة وشعب جمهورية مصر الشقيقة، واسأل الله القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان، كما أدعو الله أن يّمن على المصابين بالشفاء العاجل".
وقدم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تعازيهما للرئيس السيسي في ضحايا الحادث.
وكتب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في تغردية عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "خالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا حادثة اصطدام القطارين في مصر، والعزاء موصول لحكومة وشعب جمهورية مصر الشقيقة، واسأل الله القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان، كما أدعو الله أن يّمن على المصابين بالشفاء العاجل".
"الإمارات"
فيما بعث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، برقية تعزية إلى الرئيس السيسي، في ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج.
كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس السيسي.
فيما بعث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، برقية تعزية إلى الرئيس السيسي، في ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج.
كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس السيسي.
"الكويت"
كذلك بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الجمعة، برقية تعزية إلى الرئيس السيسي، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحادث.
كما بعث كل من؛ ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كذلك بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الجمعة، برقية تعزية إلى الرئيس السيسي، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحادث.
كما بعث كل من؛ ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.
"البحرين"
وأعرب عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في نص برقيته للرئيس السيسي، عن "خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس السيسي، وشعب مصر وأسر الضحايا، سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية، وأن يحفظ مصر وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه".
كما بعث ولي العهد البحرين رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرقية مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأعرب عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في نص برقيته للرئيس السيسي، عن "خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس السيسي، وشعب مصر وأسر الضحايا، سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية، وأن يحفظ مصر وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه".
كما بعث ولي العهد البحرين رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرقية مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
"سلطنة عمان"
وبعث السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتضمنت رسالة سلطان عمان، خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس السيسي، وأسر الضحايا والشعب المصري، داعيًا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.
وبعث السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتضمنت رسالة سلطان عمان، خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس السيسي، وأسر الضحايا والشعب المصري، داعيًا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.
"قطر"
وأرسل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، برقية تعزية إلى الرئيس السيسي، في ضحايا حادث تصادم القطارين بسوهاج، متمنيًا سموه للمصابين الشفاء العاجل
"لبنان"
وكتب رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري، في تغريدته: "نتقدم من الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري الشقيق بأحر التعازي بضحايا اصطدام قطارين في سوهاج، سائلين الله عز وجل أن يحمي مصر وأن يمن على المصابين بالسلامة".
فيما قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في نص برقيته إلى الرئيس السيسي: "ببالغ الحزن والأسى تبلغنا اليوم نبأ الحادث المفجع الناجم عن اصطدام القطارين في محافظة سوهاج، الذي أدى إلى سقوط عدد من الشهداء وجرح العشرات من أشقائنا في جمهورية مصر العربية الشقيقة".
وتابع: "إنني بهذه المناسبة الأليمة وباسمي الشخصي وباسم المجلس النيابي، أتقدم من سيادتكم ومن الشعب المصري الشقيق ومن ذوي الضحايا بأحر التعازي، سائلين المولى العزيز القدير أن يسكن الشهداء الفسيح من جنانه وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل، ويحفظكم ويحفظ مصر وشعبها من كل مكروه، وحسبنا إزاء هذا المصاب الجلل قوله تعالى.. بسم الله الرحمن الرحيم: (وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)".
"فلسطين"
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في برقية التعزية إلى الرئيس السيسي: "تلقينا بأسف كبير نبأ سقوط العشرات من الضحايا والمصابين من أبناء شعبكم الشقيق، بسبب حادث تصادم بين قطارين في محطة سكك حديد بمحافظة سوهاج، وإذ نتقدم لكم ولعائلات الضحايا الكرام وللشعب المصري الشقيق بأحر التعازي القلبية والمواساة الأخوية".
وأعرب عن تعازيه القلبية الحارة لنظيره المصري، ولعائلات الضحايا بهذا المصاب الأليم، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظكم ومصر وشعبها الشقيق بكل خير وازدهار.
"ليبيا"
وفي ليبيا، وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، خالص التعازي للشعب المصري، في حادث تصادم قطاري محافظة سوهاج معربًا عن مواساته وتعازيه للشعب المصري عامة ولأهالي ضحايا حادثة قطار سوهاج بشكل خاص.
كما بعث الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ببرقية عزاء إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جاء في نصها: "سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.. نبعث لسيادتكم وللحكومة والشعب المصري الشقيق بخالص التعازي وصادق المواساة في ضحايا الحادث الأليم جراء تصادم قطارين بمحافظة سوهاج".
"تونس"
وتلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس التونسي قيس سعيد،، أعرب فيه عن تعازيه في ضحايا الحادث، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد ضحايا الحادث بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
وكتب وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، عبر صفحته بموقع "تويتر": "أتقدم إلى اخي سامح شكري، وزير خارجية مصر، وللشعب المصري الشقيق ولعائلات الضحايا، بأحر التعازي وأخلص عبارات التعاطف والمواساة، إثر الحادثة الأليمة التي جدت في محافظة سوهاج المصرية، راجيًا من المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وللجرحى والمصابين الشفاء العاجل".
"الأردن"
كما تلقى الرئيس السيسي، اتصالًا هاتفيًا من عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، أعرب خلاله عن خالص التعازي والمواساة في ضحايا حادث قطاري سوهاج، مؤكدًا تضامن الأردن حكومةً وشعبًا مع مصر في هذا الظرف الأليم، وداعيًا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، السفير ضيف الله علي الفايز، تضامن المملكة مع حكومة وشعب مصر في هذه المصاب الأليم، وتعازي المملكة لذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".
"التعاون الإسلامي"
بدوره، أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن صادق تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وشعب وحكومة جمهورية مصر العربية في حادثة تصادم القطارين، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يدخلهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.
وأعرب معاليه عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع جمهورية مصر في هذا الظرف.
"التعاون الخليجي"
كما أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف الحجرف، عن خالص تعازيه ومواساته لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية في ضحايا حادثة اصطدام قطارين في محافظة سوهاج، وضحايا حادثة انهيار عقار جسر السويس بالقاهرة.
وقدم الأمين العام أحر التعازي والمواساة لأهالي ضحايا الحادثين، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمّدهم بواسع رحمته ويُلهم ذويهم الصبر والسلوان، وداعيًا للمصابين بالشفاء العاجل.
"روسيا"
وعلى الصعيد الدولي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في نص برقيته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي نُشِرَت على موقع الكرملين اليوم السبت: "السيد الرئيس المحترم، صديقي العزيز، أرجو أن تتقبلوا تعازينا الحارة فيما يتعلق بالعواقب المأساوية للكارثة التي وقعت على سكة الحديد في محافظة سوهاج".
وأضاف: "أطلب منكم أن تنقلوا عبارات التعاطف والدعم الصادق لذوي الضحايا، وكذلك التمنيات بالشفاء العاجل لجميع المصابين".
"تركيا"
وقدمت تركيا تعازيها إلى مصر في ضحايا الحادث، حيث أعرب نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، عن حزنه العميق جراء مصرع وإصابة الكثيرين في حادث القطارين، متمنيًا التعازي للشعب المصري الصديق والشقيق، والشفاء العاجل للجرحى.
في حين قالت وزارة الخارجية التركية في بيان: "تلقينا ببالغ الأسى نبأ مقتل أكثر من 30 شخص، وإصابة الكثيرين في حادث القطارين بمحافظة سوهاج المصرية".
وأعربت الوزارة عن أملها في الرحمة للضحايا، والشفاء العاجل للجرحى، متقدمة بالتعازي لذوي الضحايا وعموم الشعب المصري الشقيق والصديق.
"باكستان"
وقالت السفارة الباكستينية بالقاهر عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر": "تتقدم باكستان بخالص التعازى لمصر حكومةً وشعبًا على ضحايا قطار سوهاج، وندعو الله للضحايا بالرحمة وأن يلهم ذويهم الصبر على مصابهم".
فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية زاهد حفيظ شودرى، في تغريدته: "نتقدم بأحر التعازي إلى حكومة وشعب مصر في خسائر في الأرواح والإصابات في تصادم قطار بمحافظة سوهاج.. نقف متضامنين مع مصر الشقيقة، نصلي من أجل الأرواح التي فقدناها ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".
"ألمانيا"
من جهته، قال السفير الألماني بالقاهرة الدكتور سيريل نون: "تلقيت ببالغ الحزن والأسي نبأ وقوع حادث القطار بالقرب من سوهاج، والذي أسفر عن وقوع ثلاثين ضحية وما يزيد علي مائة من الجرحي والمصابين.. أتقدم بخالص تعازينا ومواساتنا إلى ذوي الضحايا، كما ندعو للمصابين بالشفاء العاجل".
"بريطاينا"
كما أعرب السفير البريطانى بالقاهرة السير جيفرى ادامز، عن تعازيه في ضحايا الحادث، وقال فى تدوينة عبر حسابه بموقع "تويتر": "تألمت لسماع حادث اصطدام القطار المأساوي بسوهاج اليوم. خالص تعازيّ لذوي وأحباء المتضررين".
وأرسل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، برقية تعزية إلى الرئيس السيسي، في ضحايا حادث تصادم القطارين بسوهاج، متمنيًا سموه للمصابين الشفاء العاجل
"لبنان"
وكتب رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري، في تغريدته: "نتقدم من الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري الشقيق بأحر التعازي بضحايا اصطدام قطارين في سوهاج، سائلين الله عز وجل أن يحمي مصر وأن يمن على المصابين بالسلامة".
فيما قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في نص برقيته إلى الرئيس السيسي: "ببالغ الحزن والأسى تبلغنا اليوم نبأ الحادث المفجع الناجم عن اصطدام القطارين في محافظة سوهاج، الذي أدى إلى سقوط عدد من الشهداء وجرح العشرات من أشقائنا في جمهورية مصر العربية الشقيقة".
وتابع: "إنني بهذه المناسبة الأليمة وباسمي الشخصي وباسم المجلس النيابي، أتقدم من سيادتكم ومن الشعب المصري الشقيق ومن ذوي الضحايا بأحر التعازي، سائلين المولى العزيز القدير أن يسكن الشهداء الفسيح من جنانه وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل، ويحفظكم ويحفظ مصر وشعبها من كل مكروه، وحسبنا إزاء هذا المصاب الجلل قوله تعالى.. بسم الله الرحمن الرحيم: (وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)".
"فلسطين"
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في برقية التعزية إلى الرئيس السيسي: "تلقينا بأسف كبير نبأ سقوط العشرات من الضحايا والمصابين من أبناء شعبكم الشقيق، بسبب حادث تصادم بين قطارين في محطة سكك حديد بمحافظة سوهاج، وإذ نتقدم لكم ولعائلات الضحايا الكرام وللشعب المصري الشقيق بأحر التعازي القلبية والمواساة الأخوية".
وأعرب عن تعازيه القلبية الحارة لنظيره المصري، ولعائلات الضحايا بهذا المصاب الأليم، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظكم ومصر وشعبها الشقيق بكل خير وازدهار.
"ليبيا"
وفي ليبيا، وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، خالص التعازي للشعب المصري، في حادث تصادم قطاري محافظة سوهاج معربًا عن مواساته وتعازيه للشعب المصري عامة ولأهالي ضحايا حادثة قطار سوهاج بشكل خاص.
كما بعث الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ببرقية عزاء إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جاء في نصها: "سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.. نبعث لسيادتكم وللحكومة والشعب المصري الشقيق بخالص التعازي وصادق المواساة في ضحايا الحادث الأليم جراء تصادم قطارين بمحافظة سوهاج".
"تونس"
وتلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس التونسي قيس سعيد،، أعرب فيه عن تعازيه في ضحايا الحادث، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد ضحايا الحادث بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
وكتب وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، عبر صفحته بموقع "تويتر": "أتقدم إلى اخي سامح شكري، وزير خارجية مصر، وللشعب المصري الشقيق ولعائلات الضحايا، بأحر التعازي وأخلص عبارات التعاطف والمواساة، إثر الحادثة الأليمة التي جدت في محافظة سوهاج المصرية، راجيًا من المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وللجرحى والمصابين الشفاء العاجل".
"الأردن"
كما تلقى الرئيس السيسي، اتصالًا هاتفيًا من عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، أعرب خلاله عن خالص التعازي والمواساة في ضحايا حادث قطاري سوهاج، مؤكدًا تضامن الأردن حكومةً وشعبًا مع مصر في هذا الظرف الأليم، وداعيًا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، السفير ضيف الله علي الفايز، تضامن المملكة مع حكومة وشعب مصر في هذه المصاب الأليم، وتعازي المملكة لذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".
"التعاون الإسلامي"
بدوره، أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن صادق تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وشعب وحكومة جمهورية مصر العربية في حادثة تصادم القطارين، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يدخلهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.
وأعرب معاليه عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع جمهورية مصر في هذا الظرف.
"التعاون الخليجي"
كما أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف الحجرف، عن خالص تعازيه ومواساته لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية في ضحايا حادثة اصطدام قطارين في محافظة سوهاج، وضحايا حادثة انهيار عقار جسر السويس بالقاهرة.
وقدم الأمين العام أحر التعازي والمواساة لأهالي ضحايا الحادثين، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمّدهم بواسع رحمته ويُلهم ذويهم الصبر والسلوان، وداعيًا للمصابين بالشفاء العاجل.
"روسيا"
وعلى الصعيد الدولي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في نص برقيته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي نُشِرَت على موقع الكرملين اليوم السبت: "السيد الرئيس المحترم، صديقي العزيز، أرجو أن تتقبلوا تعازينا الحارة فيما يتعلق بالعواقب المأساوية للكارثة التي وقعت على سكة الحديد في محافظة سوهاج".
وأضاف: "أطلب منكم أن تنقلوا عبارات التعاطف والدعم الصادق لذوي الضحايا، وكذلك التمنيات بالشفاء العاجل لجميع المصابين".
"تركيا"
وقدمت تركيا تعازيها إلى مصر في ضحايا الحادث، حيث أعرب نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، عن حزنه العميق جراء مصرع وإصابة الكثيرين في حادث القطارين، متمنيًا التعازي للشعب المصري الصديق والشقيق، والشفاء العاجل للجرحى.
في حين قالت وزارة الخارجية التركية في بيان: "تلقينا ببالغ الأسى نبأ مقتل أكثر من 30 شخص، وإصابة الكثيرين في حادث القطارين بمحافظة سوهاج المصرية".
وأعربت الوزارة عن أملها في الرحمة للضحايا، والشفاء العاجل للجرحى، متقدمة بالتعازي لذوي الضحايا وعموم الشعب المصري الشقيق والصديق.
"باكستان"
وقالت السفارة الباكستينية بالقاهر عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر": "تتقدم باكستان بخالص التعازى لمصر حكومةً وشعبًا على ضحايا قطار سوهاج، وندعو الله للضحايا بالرحمة وأن يلهم ذويهم الصبر على مصابهم".
فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية زاهد حفيظ شودرى، في تغريدته: "نتقدم بأحر التعازي إلى حكومة وشعب مصر في خسائر في الأرواح والإصابات في تصادم قطار بمحافظة سوهاج.. نقف متضامنين مع مصر الشقيقة، نصلي من أجل الأرواح التي فقدناها ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".
"ألمانيا"
من جهته، قال السفير الألماني بالقاهرة الدكتور سيريل نون: "تلقيت ببالغ الحزن والأسي نبأ وقوع حادث القطار بالقرب من سوهاج، والذي أسفر عن وقوع ثلاثين ضحية وما يزيد علي مائة من الجرحي والمصابين.. أتقدم بخالص تعازينا ومواساتنا إلى ذوي الضحايا، كما ندعو للمصابين بالشفاء العاجل".
"بريطاينا"
كما أعرب السفير البريطانى بالقاهرة السير جيفرى ادامز، عن تعازيه في ضحايا الحادث، وقال فى تدوينة عبر حسابه بموقع "تويتر": "تألمت لسماع حادث اصطدام القطار المأساوي بسوهاج اليوم. خالص تعازيّ لذوي وأحباء المتضررين".
تضامن عربي ودولي واسع مع مصر في حادث قطاري سوهاج
تضامن عربي ودولي واسع مع مصر في حادث قطاري سوهاج
تضامن عربي ودولي واسع مع مصر في حادث قطاري سوهاج
تضامن عربي ودولي واسع مع مصر في حادث قطاري سوهاج
تضامن عربي ودولي واسع مع مصر في حادث قطاري سوهاج
تضامن عربي ودولي واسع مع مصر في حادث قطاري سوهاج
تضامن عربي ودولي واسع مع مصر في حادث قطاري سوهاج
تضامن عربي ودولي واسع مع مصر في حادث قطاري سوهاج
تضامن عربي ودولي واسع مع مصر في حادث قطاري سوهاج
تضامن عربي ودولي واسع مع مصر في حادث قطاري سوهاج
تضامن عربي ودولي واسع مع مصر في حادث قطاري سوهاج
تضامن عربي ودولي واسع مع مصر في حادث قطاري سوهاج
تضامن عربي ودولي واسع مع مصر في حادث قطاري سوهاج
تضامن عربي ودولي واسع مع مصر في حادث قطاري سوهاج
تضامن عربي ودولي واسع مع مصر في حادث قطاري سوهاج
تضامن عربي ودولي واسع مع مصر في حادث قطاري سوهاج
تضامن عربي ودولي واسع مع مصر في حادث قطاري سوهاج
تضامن عربي ودولي واسع مع مصر في حادث قطاري سوهاج
تضامن عربي ودولي واسع مع مصر في حادث قطاري سوهاج
تضامن عربي ودولي واسع مع مصر في حادث قطاري سوهاج
تضامن عربي ودولي واسع مع مصر في حادث قطاري سوهاج
تضامن عربي ودولي واسع مع مصر في حادث قطاري سوهاج
تضامن عربي ودولي واسع مع مصر في حادث قطاري سوهاج
تضامن عربي ودولي واسع مع مصر في حادث قطاري سوهاج
تضامن عربي ودولي واسع مع مصر في حادث قطاري سوهاج
تضامن عربي ودولي واسع مع مصر في حادث قطاري سوهاج
تضامن عربي ودولي واسع مع مصر في حادث قطاري سوهاج
تضامن عربي ودولي واسع مع مصر في حادث قطاري سوهاج