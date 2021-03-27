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السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

غرق قارب يُقل مسؤولين سودانيين أمنيين بوادي حلفا

السبت 27/مارس/2021 - 01:15 م
غرق قارب
غرق قارب
مروة عنبر
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تسببت الأحوال الجوية السيئة فى غرق قارب يقل مسؤولين سودانيون أمنيين بمحلية وادي حلفا، كانوا في طريقهم للقاء مدير الجمارك السودانية ووزير البنى التحتية بمعبر أرقين.

وكان القارب يحمل المدير التنفيذي لمحلية حلفا، ومدير الجوازات، ومدير الشرطة، وأعضاء اللجنـة الأمنيـة، فقد بعضهم، في وقت نجا فيه البعض الآخر.

ولإنقاذ الضحايا، استعانت السلطات السودانية بفرق إنقاذ مصرية لإنقاذ ركاب القارب، بينما تمكن بعض من كان على متن القارب من النجاة.

فى السياق، صرح مصدر سوداني بأنه تم العثور على 7 ناجين، إثر غرق قارب كان يقل مسؤولين محليين أثناء عبوره النيل من أشكيت إلى أرقين.

وأوضح المصدر أن عمليات البحث لا تزال جارية عن أربعة اخرين، لافتا إلى أن القارب كان على متنه 11 مسؤولا محليا، من بينهم المدير التنفيذي ووكيل نيابة.

وأكد المصدر أن سبب غرق القارب هو الطقس السيئ والرياح التي تهبط على المنطقة في هذه الأيام، وفقا لفضائية سكاى نيوز عربية.

فيما قال أحد الناجيين العميد تاج السر أحمد عثمان مدير جمارك حلفا وعضو لجنة الأمن، أن القارب الذي كان يقل أعضاء لجنة أمن المحلية وهم في طريقهم الى أرقين ومن ثم اشكيت لاستقبال الوفد الاتحادي الوزاري برئاسة وزيرة الخارجية والنقل ومدير عام جمارك السودان تعرض لعطل مفاجئ، كما تقرر العودة لارتفاع الأمواج في وسط البحيرة.

وأوضح عثمان فى تصريحات صحفية، أنه أثناء العودة انقلب اللنش مما أدى الى نجاة 6 أفراد من بينهم مدير الجمارك ومدير شرطة المحلية ومدير الأمن والمخابرات والمستشار القانوني لمحلية حلفا وأحد أفراد القوات البحرية بحامية حلفا، وفقا لوكالة الأنباء السودانية سونا.

ولفت عثمان الى أنه تم إنقاذهم عبر الصيادين وانتشالهم، مؤكدا أن 4 من المفقودين بينهم مدير شرطة المحلية والمدير التنفيذي للمحلية ومدير استخبارات الجمارك وأحد افراد استخبارات الجيش، فيما يجري البحث عن المفقودين في معسكرات الصيادين والمنطقة المحيطة بموقع الحادث.

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