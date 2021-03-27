رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

سمات تؤهل منى زكي لقيادة الموكب الملكي

السبت 27/مارس/2021 - 01:14 م
منى زكي
منى زكي
غادة موسى
طباعة
بمشاركة عدد من الفنانات، تنطلق المسيرة المنتظرة لموكب ملوك الفراعنة المعروف باسم "المومياوات الملكية"، وذلك وصولا إلى متحف الحضارة المصرية الجديد، حيث سيرتدي النجمات الزي الفرعوني بصحبة فرق الموسيقى العسكرية المرتدية للملابس الفرعونية.

سيتحرك الموكب من ميدان التحرير في عربات فرعونية، وكل عربة مزينة باسم كل ملك أو ملكة من ملوك الفراعنة، وتم الإعلان عن مشاركة الفنانة منى ذكي كبطلة أساسية في قيادة المواكب، وهى تستعد من خلال بروفات تحضيرية في ميدان التحرير.

وقال وزير السياحة والآثار خالد العناني: "نريد للعالم أن يرى جمال حضارة مصر، حيث من المقرر أن يكون الموكب مبهرا مختلفا عن أى احتفال آخر، ومن أجمل الاحتفالات التي سيشهدها شعوب العالم، حيث سيبدأ الاحتفال ليلا، ثم يضىء مبنى تلو الأخر، وسيغني الكورال أغنيات باللغة المصرية القديمة".

مالذي آهل منى زكي لقيادة الموكب الملكي:
تتمتع منى زكي بجمال مصري أصيل، فهي ذات بشرة خمرية وعيون محورية واسعة، وجسد ذات وزن مثالي، فهي تحافظ على رشاقتها كثيرا، وبالتالي فهي أقرب لنساء مصر القديمة.

ارتدت منى زكي في أكثر من مرة زيا فرعونيا، وكانت في غاية الروعة والجمال، وكأنه فصل خصيصا ليناسب جمالها وقوامها المثالي، فكان مزينا بالنقوش الذهبية، من توقيع مصممة الأزياء ميريام نظمي، لذلك يبدو الأزياء الفرعونية لائقة عليها إلى حد كبير.

تمتلك منى شخصية قوية ومؤثرة على الأخرين، وكذلك لديها قبول على الشاشة، فالجميع ينتظر أعمالها، لأنها تحسن فن اختيار الدور الذي يزيدها قيمة، فالمخرج الراحل محمد خان لم يكن مقتنعا بها لتقديم شخصية جيهان السادات، لكنها اجتهدت كثيرا من أجل الحصول على الفرصة وإثبات ذاتها، كذلك هن النساء المصريات في العصر القديم لديهن القدرة والثبات والتعامل في مختلف المواقف.

منى شخصية عفوية وصريحة لديها القدرة على الاعتراف بأى شيء دون الخوف من الأخرين، لها طابع جذاب وقليلة الظهور، وهذا مايجعل الجميع ينتظر إطلالتها بشغف.

لديها قصة حب رائعة مع زوجها الفنان أحمد حلمى، وهذا يعني أنها تحمل بداخلها عنفوان الحب وتقديس الزواج كالمصريات القديمات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة تنفي إجراء امتحانات الثانوية العامة ورقيًا العام الحالي

وفاة سائق القطار الإسبانى المصطدم فى قطار طهطا

الحكم بإعدام «سفاح الجيزة» فى قتل «شقيقة زوجته»

تفاصيل جديدة في تصادم قطارين بسوهاج


الصور

image description

مركز إعلام منفلوط يرفع شعار «لا للتعصب» فى حملته الإعلامية بأسيوط

image description

استمرار اعتماد قرارات التصالح في مخالفات البناء بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يلتقي نواب حزب مستقبل وطن لبحث دعم مشاريع التنمية

image description

الطيبى يزور مصابى حادث سوهاج فى مستشفى الإيمان بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يبحث مع جهاز التعمير مشروعات تطوير الريف المصري

الأكثر قراءة

العثور على أسرة كاملة أحياء تحت أنقاض عقار جسر السويس المنهار

شاهد عيان يروى تفاصيل اللحظات الأولى لـ«حادث قطار سوهاج اليوم»

ارتفاع ضحايا انهيار عقار جسر السويس لـ8 متوفين

انهيار عقار سكنى مكون من 10 طوابق بمنطقة الحرفيين (صور)

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تعويض التراكم في العملية التعليمية بسبب كورونا يحتاج 1.5مليار يورو في ألمانيا

السعودية تؤكد حماية حقوق المرأة وتعزيز دورها في التنمية الاجتماعية

امرأة من مالي حامل بتوأم سباعي تتابع علاجها في المغرب

اليونان تلزم العاملين في عدة قطاعات بإجراء اختبار كورونا أسبوعيًا

أيام زمان

«ليندا فريدريك».. الفنانة البريطانية التى أحبها عبدالحليم حافظ

مصور العندليب: الصورة الوحيدة التى لم تنشر لعبدالحليم حافظ كانت تسئ إليه

اعترافات أنيس منصور عن الكتابة وهوس العطر

حب من طرف واحد.. خفايا علاقة موسيقار الأجيال وليلى مراد

مقالات الرأي
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
د.كريمة الحفناوى
الاحتفال بالمرأة المصرية فى قصر ثقافة المطرية
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «1-2»
المزيد

الثقافة

طارق المنهالي: خشبة المسرح الغنائي مهجورة بسبب كورونا

بعد بروتوكول «التنسيق الحضاري» و«مطروح».. تفاصيل تطوير محيط قلعة شالي في سيوة

الإثنين.. الإعلان عن القائمة القصيرة لجائزة البوكر 2021

الكرة والثقافة.. «من زملكاوية محفوظ إلى أهلاوية مجدي همام»