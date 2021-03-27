سمات تؤهل منى زكي لقيادة الموكب الملكي

مالذي آهل منى زكي لقيادة الموكب الملكي:



بمشاركة عدد من الفنانات، تنطلق المسيرة المنتظرة لموكب ملوك الفراعنة المعروف باسم "المومياوات الملكية"، وذلك وصولا إلى متحف الحضارة المصرية الجديد، حيث سيرتدي النجمات الزي الفرعوني بصحبة فرق الموسيقى العسكرية المرتدية للملابس الفرعونية.سيتحرك الموكب من ميدان التحرير في عربات فرعونية، وكل عربة مزينة باسم كل ملك أو ملكة من ملوك الفراعنة، وتم الإعلان عن مشاركة الفنانة منى ذكي كبطلة أساسية في قيادة المواكب، وهى تستعد من خلال بروفات تحضيرية في ميدان التحرير.وقال وزير السياحة والآثار خالد العناني: "نريد للعالم أن يرى جمال حضارة مصر، حيث من المقرر أن يكون الموكب مبهرا مختلفا عن أى احتفال آخر، ومن أجمل الاحتفالات التي سيشهدها شعوب العالم، حيث سيبدأ الاحتفال ليلا، ثم يضىء مبنى تلو الأخر، وسيغني الكورال أغنيات باللغة المصرية القديمة".تتمتع منى زكي بجمال مصري أصيل، فهي ذات بشرة خمرية وعيون محورية واسعة، وجسد ذات وزن مثالي، فهي تحافظ على رشاقتها كثيرا، وبالتالي فهي أقرب لنساء مصر القديمة.ارتدت منى زكي في أكثر من مرة زيا فرعونيا، وكانت في غاية الروعة والجمال، وكأنه فصل خصيصا ليناسب جمالها وقوامها المثالي، فكان مزينا بالنقوش الذهبية، من توقيع مصممة الأزياء ميريام نظمي، لذلك يبدو الأزياء الفرعونية لائقة عليها إلى حد كبير.تمتلك منى شخصية قوية ومؤثرة على الأخرين، وكذلك لديها قبول على الشاشة، فالجميع ينتظر أعمالها، لأنها تحسن فن اختيار الدور الذي يزيدها قيمة، فالمخرج الراحل محمد خان لم يكن مقتنعا بها لتقديم شخصية جيهان السادات، لكنها اجتهدت كثيرا من أجل الحصول على الفرصة وإثبات ذاتها، كذلك هن النساء المصريات في العصر القديم لديهن القدرة والثبات والتعامل في مختلف المواقف.منى شخصية عفوية وصريحة لديها القدرة على الاعتراف بأى شيء دون الخوف من الأخرين، لها طابع جذاب وقليلة الظهور، وهذا مايجعل الجميع ينتظر إطلالتها بشغف.لديها قصة حب رائعة مع زوجها الفنان أحمد حلمى، وهذا يعني أنها تحمل بداخلها عنفوان الحب وتقديس الزواج كالمصريات القديمات.