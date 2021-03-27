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السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يلتقي نواب حزب مستقبل وطن لبحث دعم مشاريع التنمية

السبت 27/مارس/2021 - 12:03 م
جريدة الدستور
أسيوط_محمد أبوشادي:
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التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب بالمحافظة عن حزب مستقبل وطن، برئاسة ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة، ومحمد عيد عبد الجواد ومحمد حمدى دسوقى وإبراهيم نظير وأحمد الشناوى وحسام حلمى ماضى وعصام العمدة ومريم عبدالملك القمص وأحمد حسين جودة وأعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب، وهم النائب  مجدى سليم والدكتور على مهران ومصطفى سالمان ومصطفى كحيلى وهند جوزيف وبحضور معتصم أحمد محمود مدير مكتب شئون مجلسي النواب والشيوخ.

يأتي اللقاء، لبحث سبل دعم المشروعات التنموية التى يجرى تنفيذها بالمحافظة ودعم المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، وفتح قنوات التواصل مع النواب والمواطنين وتضافر الجهود لحل مشاكل المواطنين  وتذليل العقبات لتنفيذ المشروعات التنموية بقرى ومراكز المحافظة وإعلاء المصلحة العامة للمواطنين.

تناول اللقاء، الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتطوير الريف المصرى والذى يستهدف 7 مراكز بالمحافظة، ونتائج المسح الشامل للقرى المستهدفة ضمن المشروع، وكذلك مناقشة بعض مشروعات قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والصحة والأبنية التعليمية والري والشباب والرياضة، وذلك تلبية لاحتياجات الأهالي، ورفع كفاءة المرافق الأساسية لتوفير حياة كريمة وأمنة للمواطنين وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم.

كما تم التنسيق مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتنفيذ جولات ميدانية بالقرى والمراكز لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين ودراسة الاحتياجات وتلبية الطلبات وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية وتفعيل المشاركة المجتمعية والمتابعة المستمرة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والتموين والري والتعليم والصحة والشباب والرياضة والوقوف على نسب التنفيذ للمشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة ووضع حلول لبعض الملفات التي تحتاج للدعم والتحفيز بكافة القطاعات.

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