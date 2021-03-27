عرض «أيامنا الحلوة» على الحياة.. اليوم

تبدأ شبكة قنوات الحياة، عرض حكاية جديد من حكايات مسلسل "ورا كل باب" باسم "أيامنا الحلوة" من بطولة محسن محيي الدين والفنانة منى عبد الغني وياسر فرج وكريم الحسيني، وعدد كبير من النجوم، ومن تأليف باهر دويدار ومن إخراج إيمان الحديد، وذلك في تمام التاسعة مساء.وانتهت القناة من عرض عدة حكايات أولهم، حكاية النجمة صابرين "ما لناش إلا بعض" وحققت نجاحا كبيرا من تأليف باهر دويدار وإخراج سميح النقاش في 5 حلقات.وكان الفنان محمد عدوية قدم أغنية تتر مسلسل "ورا كل باب"، وهى من كلمات عماد عبيد، وتوزيع محمد هارون، وألحان سامر أبو طالب، وتحمل طابع البهجة والفرح، ومن المقرر طرحها بالتزامن مع انطلاق عرض أولى حلقات الحكاية الأولى من العمل.