الصحة الفلسطينية: وصول 125 ألف جرعة من لقاحات كورونا خلال أيام

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة: ستصلنا خلال أيام 100 ألف جرعة من لقاح سينوفاك الصيني، و25 ألفًا أخرى من لقاح أسترازينيكا البريطاني.وأوضحت الكيلة، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن جرعات لقاح "سينوفاك" تبرع من الحكومة الصينية، أما لقاحات "أسترازينيكا" هي من أولى الدفعات التي اشترتها الحكومة من الشركات المصنعة للقاحات، وفقا لما نقلته وكالة "وفا" الفلسطينية.ولفتت الكيلة إلى أن الحكومة رصدت 12 مليون دولار من الخزينة العامة لشراء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وجرى الاتفاق مع بعض الشركات وتحويل دفعات مالية لها لحجز وإرسال اللقاحات إلى فلسطين، للاستمرار في حملة التطعيم ضد الفيروس.