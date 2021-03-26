رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

«دم المصريين مش رخيص».. محمد الباز يهاجم «السكك الحديدية»

الجمعة 26/مارس/2021 - 10:11 م
جريدة الدستور
طباعة
انتقد الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، بيان هيئة السكك الحديدية بشأن حادث تصادم قطاري سوهاج، واصفا إياه بالبيان المتسرع وصدر دون تثبت أو تأكد من الهيئة.



وأوضح محمد الباز في برنامجه «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار»، أن البيان ذكر عبارة إن مجهولين سحبوا بلف الخطر للقطار فتوقف، وهو ما تسبب في هذا الحادث، وهذا الكلام غير دقيق وصدر دون تحري أو بحث أو تحقيق في الحادث، وكأن الهيئة همها الوحيد هو نفي المسؤولية عنها.



وواصل أن ما يجب أن نتوقف عنده في هذه الحادثة، هو أن الدولة يجب أن تعلم مؤسساتها كيف تكون مسؤولة، فما صدر عن هيئة السكك الحديدية سلوك من بقايا الدولة القديمة والعصور السابقة، فكان من الممكن أن تصدر الهيئة هذا البيان لنفي المسؤولية عنها وتبرئة نفسها. 

موضوعات متعلقة

وفاة سائق القطار الإسبانى المصطدم فى قطار طهطا

بدء مناورات جديدة لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

شاهد عيان يروى تفاصيل اللحظات الأولى لـ«حادث قطار سوهاج اليوم»

مصدر أمنى يكشف تفاصيل فيديو متداول لشاب يعبث بعجلة أحد القطارات


الصور

image description

محافظ أسيوط يبحث مع جهاز التعمير مشروعات تطوير الريف المصري

image description

وصول 25 شخصا من مصابي حادث قطاري سوهاج إلى مستشفيات أسيوط

image description

افتتاح مسجد علام بشطا بدمياط

image description

رفع 60 طن مخلفات ونواتج تطهير متراكمة على ترعة بأسيوط

image description

مستقبل وطن أسيوط يوجه أعضاءه للتبرع بالدم

الأكثر قراءة

مصادر بـ«السكة الحديد» تكشف سبب «حادث سوهاج»

شاهد عيان يروى تفاصيل اللحظات الأولى لـ«حادث قطار سوهاج اليوم»

مصدر أمنى يكشف تفاصيل فيديو متداول لشاب يعبث بعجلة أحد القطارات

«لمس موطن عفتها».. الأمن يفحص فيديو تحرش جديدًا

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

رغم كورونا.. ألمانيا تنتج 214 مليون قطعة شيكولاته بمناسبة عيد القيامة

زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب تايوان

ألمانيا: الإغلاق الأول لم يؤد إلى طفرة في المواليد

«قمر الدودة» يظهر فى السماء الأحد

أيام زمان

«ضربها بقسوة».. حكاية أغرب طلاق بين مريم فخر الدين ومحمود ذو الفقار

«منعها من الرقص».. حكاية كمال الشناوى مع الراقصة هاجر حمدى

«اعتنقت اليهودية».. حقيقة الشائعات حول زينات صدقى

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صعنت نجومية أحمد السقا

مقالات الرأي
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
د.كريمة الحفناوى
الاحتفال بالمرأة المصرية فى قصر ثقافة المطرية
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «1-2»
المزيد

الثقافة

«تفضلي بتقبيل أياديك».. خطابان من محمد القصبجي إلى أم كلثوم

عمرو سليم: حاربوني بسبب صلاح جاهين.. والإخوان «كفّروني»

شاكر عبدالحميد: يفضل المتطرفون أن تستمع فقط إليهم

إقامة الدورة 21 لـ«مهرجان البقعة الدولي» من 1 إلى 10 نوفمبر