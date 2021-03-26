«دم المصريين مش رخيص».. محمد الباز يهاجم «السكك الحديدية»

انتقد الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، بيان هيئة السكك الحديدية بشأن حادث تصادم قطاري سوهاج، واصفا إياه بالبيان المتسرع وصدر دون تثبت أو تأكد من الهيئة.













وأوضح محمد الباز في برنامجه «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار»، أن البيان ذكر عبارة إن مجهولين سحبوا بلف الخطر للقطار فتوقف، وهو ما تسبب في هذا الحادث، وهذا الكلام غير دقيق وصدر دون تحري أو بحث أو تحقيق في الحادث، وكأن الهيئة همها الوحيد هو نفي المسؤولية عنها.













وواصل أن ما يجب أن نتوقف عنده في هذه الحادثة، هو أن الدولة يجب أن تعلم مؤسساتها كيف تكون مسؤولة، فما صدر عن هيئة السكك الحديدية سلوك من بقايا الدولة القديمة والعصور السابقة، فكان من الممكن أن تصدر الهيئة هذا البيان لنفي المسؤولية عنها وتبرئة نفسها.