الجزائر تعد بدفع أجور العمال المتضررين من كورونا

قال الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد لعباطشة سليم، اليوم الجمعة، إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وعد بدفع أجور العمال المتضررين من كورونا.وأضاف عقب لقائه مع الرئيس تبون، وفق لقناة النهار بالجزائر: "تناولنا مواضيع تهم الوطن منها الملفات الاقتصادية والاجتماعية".وتابع: "تكلمنا عن ضرورة خلق مناخ ملائم لتحرير الطاقات والمبادرات للسماح للمسيرين والمتعاملين الاقتصاديين إعطاء وتيرة جديدة للتنمية والاقتصاد الوطني".وأضاف: "لاحظنا أن هناك نوع من الركود في الجانب الاقتصادي، ورأينا أن هناك بعض الملفات المعلقة في بعض المؤسسات والإدارات".وفي الجانب الاجتماعي، قال لعباطشة: "زيادة على تراكمات العشرية السابقة، شهدنا سنة بيضاء جراء شل قطاعات ونشاطات اقتصادية خلال كورونا".