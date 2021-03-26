الصين تبحث آليات تعزيز المشاركة الاستراتيجية مع إيران

بحث وزير الخارجية الصيني وانج ويي، اليوم الجمعة، مع السلطات الإيرانية، آليات تعزيز المشاركة الاستراتيجية بين البلدين وتبادل الآراء والأفكار بشأن التطورات الدولية والإقليمية.وكان يي وصل إلى طهران عصر اليوم الجمعة، في زيارة رسمية بدعوة من نظيره الإيراني محمد جواد ظريف للتباحث في توطيد العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين البلدين ضمن جولته الإقليمية في غرب آسيا.وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن الوزير الصيني سيلتقي، خلال زيارته لطهران التي تستغرق يوما واحدا، نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، وكذلك الرئيس حسن روحاني.وأفادت بأن الجانبين سيوقعان غدا السبت على الاتفاقية الاستراتيجية بينهما، والتي تستمر لـ25 عاما.وتشمل زيارة وزير الخارجية الصيني، بالإضافة إلى إيران، السعودية وتركيا والإمارات والبحرين وعمان.