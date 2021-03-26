إعادة تشغيل محركات السفينة الجانحة بقناة السويس بعد توقف 4 أيام

كشفت مصادر بهيئة قناة السويس، عن إعادة تشغيل محركات سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN الجانحة في قناة السويس بالكيلو ١٥١ ترقيم قناة، بعدما توقفت المحركات عن العمل بشكل كامل منذ جنوحها الثلاثاء الماضي.وأوضحت المصادر، أن السفينة تحركت بشكل جزئي، لدرجة واحدة، أثناء محاولات سحب السفينة بـ9 قاطرات في مقدمتها «بركة 1»، و«عزت عادل»، مشيرة أن عملية إعادة تشغيل المحركات ستساهم بشكل كبير في عملية تعويم السفينة، ولكن بحذر لعدم تضرر السفينة.وأوضحت المصادر، أن تحرك السفينة بقياس درجة واحدة بعد أعمال التكريك، إلا أنها ما زالت جانحة منتصف قناة السويس، وسط محاولات لإعادة تعويمها.وأكدت المصادر، أن المحاولات ما زالت مستمرة، ولايمكننا أنها وصلت لنسبة النجاح سوى بعد إعادة تعويم السفينة، مشيرًا أن وضع السفينة صعب وتحتاج لمزيد من الجهد والوقت لإعادة التعويم.وكانت 9 قاطرات عملاقة في مقدمتها «بركة 1»، و«عزت عادل»، بدأت في أعمال سحب السفينة الحاويات في محاولة جديدة لعملية تعويم السفينة عقب الانتهاء من أعمال التكريك.وتعد القاطرات وحدات بحریة ذات أبعاد صغیرة، ولكن بقدارت عالیة تستهدف شد دفع السفن، وتحتوي على ونش شد ذو قدرة مناسبة لحجم السفن.وكانت الكراكتين «مشهور»، و«العاشر من رمضان» انتهيا من أعمال التكريك بنسبة 100%، والتي تتراوح ما بين 15 و 20 ألف متر مكعب لإزالة الرمال المحيطة بمقدمة سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN.