«رجائي» يخاطب «محامي سوهاج» لتقديم الدعم في حادث القطارين

خاطب رجائي عطية نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، عادل أبو الشباب، نقيب محامي سوهاج، بتشكيل فريق من المحامين، لتقديم كافة أوجه الدعم والعون للمصابين، وأسر الضحايا في حادث القطارين الذي وقع صباح اليوم الجمعة.وجاء نص الخطاب كالتالي:الأستاذ عادل أبو الشباب نقيب محامين سوهاج"في هذا الظرف الدقيق أرجو تشكيل فريق عمل من الزملاء المحامين لتقديم العون للمصابين في حادث القطارين للمصابين، وما عسى أن تحتاجه أسر الضحايا تطوعًا، ونجدة فهذه مهجة المحاماة التي تكرس نفسها وجهودها لعون كل من تلم به ضائقة باذلة كل ماتستطيعه من نجدة ورعاية والنقابة العامة تساندكم ومعكم".والله تبارك وتعالى من وراء القصدرجائى عطيةوشهدت محافظة سوهاج، جنوبي البلاد، ظهر الجمعة، حادث اصطدام قطارين أسفر عن مصرع وإصابة العشرات.ووصل النائب العام على رأس فريق من المكتب الفني لسوهاج لمعاينة موقع حادث تصادم القطارين بسوهاج ومتابعة سير التحقيقات.ووصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى محافظة سوهاج لمتابعة حادث قطاري سوهاج.وتوجه «مدبولي» بصحبة وزيري الصحة والتعليم العالي على الفور إلى المستشفيات لزيارة مصابي الحادث.وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة المصابين إلى 114 مصابًا و32 وفاة حتى الآن.وأكدت «الصحة» توافر مخزون كاف من أكياس الدم بجميع المستشفيات في سوهاج و3 آلاف كيس دم مخزون استراتيجي إضافي.كما أمر النائب العام بالتحقيق العاجل في حادث اصطدام قطاري سوهاج، وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع التصادم لمباشرة إجراءات التحقيق.