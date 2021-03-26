تقرير يكشف عن عمليات سرية لإيران لتطوير أسلحة نووية

كشف معهد الدفاع عن الديموقراطية، اليوم الجمعة، عن عمليات سرية تقوم بها إيران داخل منشأتها لتطوير أسلحة نووية، كما أكد أن المنظمات الدولية المعنية بتفتيش المنشآت النووية فشلت في الإبلاغ عن هذه المنشآت واعتمدت على المعلومات الاستخبارية الأجنبية وهو ما على إدارة جو بايدن عدم تجاهله.وذكر التقرير: "تركز سياسة الرئيس جو بايدن تجاه إيران على فكرة "الامتثال للامتثال" وهذا يعني إذا عادت إيران إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، فإن الولايات المتحدة ستحذو حذوها وترفع عقوباتها عن إيران".وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي أعلن في الأول من مارس أن الوكالة زارت 3 مواقع في إيران العام الماضي واكتشفت مواد نووية غير معلنة في اثنين منها.وذكر معهد العلوم والأمن الدولي أن أحد المواقع كان موقعًا لمرفق تجريبي لتحويل اليورانيوم والآخر كان يستخدم لاختبار مكونات برنامج الأسلحة النووية الإيراني.