الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالاسم
الجمعة 26/مارس/2021 - 06:18 م
يبحث المواطنون عن كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالاسم، بالتزامن مع بدء ربع السنة الجديد ويبدأ في شهر أبريل 2021.
ويستعرض «الدستور» من خلال هذا التقرير كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالاسم من موقع المصرية للاتصالات والذي حظى على أعلى نسبة مشاهدة عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الفترة القليلة الماضية عقب إصدار الفاتورة الربع سنوية يوم 15 أبريل الجاري.
ويبحث المواطنون عن كيفية الاستعلام ودفع فاتورة التليفون الأرضي؛ لتفادي دفع الغرامة المالية المتخلفين عن البحث عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالاسم ورقم التليفون من أجل دفع قيمة الفاتورة.
تسجيل الدخول عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات من خلال هذا الرابط ( من هنــــــــــا )
كتابة اسم المشترك
كتابة رقم الهاتف الأرضي المراد الاستعلام عن فاتوره مسبوقا بكود المحافظة
الضغط على كلمة الاستعلام
سيظهر إجمالي قيمة الفاتورة الربع سنوية بالتفاصيل
15 أبريل 2021، أصدرت الشركة المصرية للاتصالات WE فاتورة التليفون الأرضي عن شهر مارس 2021.
14 مايو 2021 انتهاء فترة السماح المحددة من شركة WE كموعد نهائي لسداد فاتورة التليفون الأرضي.
15 مايو 2021 تقوم الشركة المصرية للاتصالات بمنع العميل من إجراء اتصالات والسماح له باستقبال المكالمات فقط.
14 يونيو 2021 انتهاء آخر موعد لسداد الفاتورة قبل قطع الحرارة وفرض غرامة التأخير.
15 يونيو 2021 تقوم شركة الاتصالات بقطع الحرارة عن التليفون ومنع العميل من استقبال أو إجراء مكالمات وفرض غرامة تأخير على عدم السداد للفاتورة.
مراكز شركة WE (السنترالات)
خدمة Bee.
خدمة فورى.
خدمة سداد.
خدمة خدماتي.
خدمة مصاري.
مكاتب البريد.
خدمة أمان.
ماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي
خدمة خدماتي.
خدمة ممكن.
خدمة فودافون كاش.
ويستعرض «الدستور» من خلال هذا التقرير كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالاسم من موقع المصرية للاتصالات والذي حظى على أعلى نسبة مشاهدة عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الفترة القليلة الماضية عقب إصدار الفاتورة الربع سنوية يوم 15 أبريل الجاري.
ويبحث المواطنون عن كيفية الاستعلام ودفع فاتورة التليفون الأرضي؛ لتفادي دفع الغرامة المالية المتخلفين عن البحث عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالاسم ورقم التليفون من أجل دفع قيمة الفاتورة.
الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالاسميستطيع عملاء الشركة المصرية للاتصالات إتباع الخطوات التالية للاستعلام عن إجمالي قيمة فاتورة التليفون الأرضي:
تسجيل الدخول عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات من خلال هذا الرابط ( من هنــــــــــا )
كتابة اسم المشترك
كتابة رقم الهاتف الأرضي المراد الاستعلام عن فاتوره مسبوقا بكود المحافظة
الضغط على كلمة الاستعلام
سيظهر إجمالي قيمة الفاتورة الربع سنوية بالتفاصيل
جدول مواعيد سداد فاتورة التليفون المنزلي يناير 2021 والإجراءات
15 أبريل 2021، أصدرت الشركة المصرية للاتصالات WE فاتورة التليفون الأرضي عن شهر مارس 2021.
14 مايو 2021 انتهاء فترة السماح المحددة من شركة WE كموعد نهائي لسداد فاتورة التليفون الأرضي.
15 مايو 2021 تقوم الشركة المصرية للاتصالات بمنع العميل من إجراء اتصالات والسماح له باستقبال المكالمات فقط.
14 يونيو 2021 انتهاء آخر موعد لسداد الفاتورة قبل قطع الحرارة وفرض غرامة التأخير.
15 يونيو 2021 تقوم شركة الاتصالات بقطع الحرارة عن التليفون ومنع العميل من استقبال أو إجراء مكالمات وفرض غرامة تأخير على عدم السداد للفاتورة.
طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي
مراكز شركة WE (السنترالات)
خدمة Bee.
خدمة فورى.
خدمة سداد.
خدمة خدماتي.
خدمة مصاري.
مكاتب البريد.
خدمة أمان.
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ماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي
خدمة خدماتي.
خدمة ممكن.
خدمة فودافون كاش.