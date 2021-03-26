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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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أبرز المعلومات عن الكراكتين المشاركتين فى تعويم السفينة الجانحة (صور)

الجمعة 26/مارس/2021 - 04:26 م
تعويم السفينة الجانحة
تعويم السفينة الجانحة
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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انتهت، قبل قليل، الكراكة مشهور والكراكة العاشر من رمضان، من أعمال التكريك، بموقع جنوح السفينة البنمية EVER GIVEN، بالقرب من مدينة السويس، بمعدل إنجاز 100%.

وتنشر "الدستور" تفاصيل الكراكتين المساهمتين في عملية التكريك.

وبنيت الكراكة مشهور عام 1996، بترسانة IHC هولندا، يبلغ طولها الكلي 140.3 م، طول البانتون 113.4 م، كما يبلغ العرض 22.4 م، ارتفاع 7.2 م، غاطس 4.95 م، القدرة الكلية 30800 حصان، قدرة الحفار 3263 حصان، تصل قدرة طلمبات التكريك 2*7342 حصان، بينما قدرة الطلمبة المغمورة 3263 حصان، أقل عمق تكرك 8.0، أقصي عمق تكريك 35.0م، أقصى طول لخط الطرد 6000 م.

فيما بنيت الكراكة العاشر من رمضان عام 2004، بترسانة بورسعيد، يبلغ طولها الكلي 51 م، طول، كما يبلغ العرض 9م، ارتفاع 2.6 م، غاطس 1.53 م، القدرة الكلية 2108 حصان، قدرة الحفار 331 حصان، تصل قدرة طلمبات التكريك 1115 حصان، أقل عمق تكرك 2 متر، أقصي عمق تكريك 11.5م.

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