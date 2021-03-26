نائب سوهاج: مستشفيات المحافظة جاهزة.. ونثمن توجيهات الرئيس

أكد المستشار أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، أن كل الأجهزة المعنية من تنفيذيين وأعضاء مجلسي "النواب والشيوخ" متواجدون في موقع حادث تصادم قطارين بالقرب من قرية الصوامعة مركز طهطا بسوهاج، ويتابعون عملية الرعاية للمصابين ونقل المتوفين.وقال "فوزي" في تصريح خاص، إنه تم التأكيد على توفير كل أكياس الدم، وكذلك على جاهزية كل مستشفيات محافظة سوهاج لاستقبال المصابين لتلقي العلاج وتقديم كل الخدمات الطبية لهم، مشيدًا بالدور البطولى الذي قدمه شباب المحافظة في سرعة إسعاف المصابين واصطفافهم بطوابير أمام المستشفيات بالتبرع بالدم.كما ثمن عضو مجلس الشيوخ، توجيهات وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للوزراء والأجهزة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان سرعة تقديم العلاج للمصابين وتوفير كل أوجه الرعاية الكاملة لهم، وموافاته بكل التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة، وتأكيده على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب في هذا الحادث الأليم.وأشار نائب سوهاج، إلى أنهم كممثلين عن الشعب سيتابعون مجريات التحقيقات التى ستجري بواسطة النيابة العامة للوقوف على حقيقة الأمور ومعرفة المتسبب لتلك الكارثة ومحاسبته.