محامين سوهاج تعلن عن آخر موعد للاشتراك في مشروع العلاج

أعلنت نقابة محامي سوهاج، برئاسة النقيب الفرعي عادل أبو الشباب، عن أخر موعد لتلقي طلبات الاشتراك في العلاج للسادة محامي الفرعية واسرهم.وأكدت الفرعية في بيان لها، أن تقديم طلبات الاشتراك في العلاج مستمرة حتى 31 من شهر مارس الجاري لعام 2021، تيسيرًا منها على أعضائها.وأهابت نقابة محامى سوهاج، بأعضائها الراغبين بالاشتراك في العلاج سرعة التوجه إلى مقر النقابة بداية من غدٍ السبت للانتهاء من إجراءات الاشتراك.