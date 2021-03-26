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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
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د. محمد الباز
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شاهد.. أول فيديو لحادث تصادم قطارين في سوهاج
الجمعة 26/مارس/2021 - 12:53 م
دعاء عبدالوهاب
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اصطدم، منذ قليل، قطار مكيف بقطار ركاب من الخلف بدائرة مركز طهطا بسوهاج، ما نتج عنه خروج 3 عربات عن القضبان، ووجود عدد من الضحايا.
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