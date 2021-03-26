الوفد الرهباني الأوكراني يزور دير الشهيد مارمينا بمريوط

وصل إلى دير الشهيد مارمينا العجائبي بمريوط صباح اليوم، وفد رؤساء الأديرة الأوكرانية التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الروسية وبرفقتهم صاحبي النيافة الأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري.كان في استقبال الوفد لدى وصوله نيافة الأنبا كيرلس أفا مينا أسقف ورئيس الدير وبعضٌ من الآباء الرهبان، ويقوم الوفد الرهباني الأوكراني بجولة في مصر يزور خلالها بزيارة عدد من الأماكن الدينية والسياحية المصرية.تأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المستمر بين الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والروسية الأرثوذكسية الذي بدأ عقب زيارة قداسة البابا تواضروس، الأولى للكنيسة الروسية عام 2014 والني نتج عنها تشكيل لجنة مشتركة من الكنيستين لتفعيل العلاقات من خلال تبادل الخبرات الرعوية والرهبانية والبعثات الدراسية.