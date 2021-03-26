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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط مستريح جمع 2 مليون جنيه بزعم استثمارها فى المواد الغذائية بالقاهرة

الجمعة 26/مارس/2021 - 12:08 م
جريدة الدستور
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة) و(4) آخرين بقيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) بتلقى مبالغ مالية من الشاكين بلغت أكثر من (2 مليون جنيه) بزعم استثمارها فى مجال تجارة المواد الغذائية، عقب إيهامهم بمنحهم أرباحا كبيرة ثم قام بالاستيلاء على تلك الأموال لنفسه بالمخالفة للقانون.

وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقه بتلقى مبالغ مالية من الشاكين بغرض استثمارها فى مجال تجارة المواد الغذائية مٌقابل أرباح، إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ لهم، والاستيلاء على تلك الأموال لنفسه بالمُخالفة للقانون، كما أشارت التحريات إلى أن المشكو فى حقه محبوس بقسم شرطة بولاق الدكرور بالقاهرة على ذمة إحدى القضايا.

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