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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عقوبات صينية على شخصيات وكيانات بريطانية

الجمعة 26/مارس/2021 - 12:12 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت الحكومة الصينية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على كيانات وشخصيات بريطانية اتهمتها "بنشر أكاذيب" بشأن انتهاكات تتعرّض لها أقليّة الأويغور في إقليم شينجيانغ، فيما دانت لندن الخطوة.

وشملت العقوبات أربعة كيانات وتسع شخصيات بريطانية، بينهم برلمانيون رفيعو المستوى.

وتأتي العقوبات بعد أيام من فرض الاتحاد الأوروبي ودول أخرى (بريطانيا والولايات المتحدة وكندا)، بصورة متزامنة عقوبات ضدّ مسئولين صينيين يتّهمهم الغرب بتنفيذ حملة قمع ضدّ الأويغور، الأقليّة المسلمة التي تشكّل غالبية سكان الإقليم الواقع في شمال غرب الصين.

وكانت بكين قد أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع فرض عقوبات مماثلة على 10 شخصيات من الاتّحاد الأوروبي، بمن فيهم أعضاء في البرلمان الأوروبي، فضلًا عن أربعة كيانات.

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