ضبط بضائع مهربة جمركيا بأكثر من مليون جنيه

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم التهرب من الرسوم الجمركية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تشديد الرقابة الأمنية على كافة منافذ البلاد والتصدى لجرائم التهرب من سداد الرسوم الجمركية.وأكدت معلومات الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع أمن المنافذ قيام (مالك شركة للاستيراد والتصدير، مقيم بمنطقة نبروه بمحافظة الدقهلية) باستيراد (2) حاوية مشمولها (إكسسوارات محمول) من إحدى الدول الأجنبية عبر ميناء غرب بورسعيد وتقديم مستندات للبضائع المستوردة ذات قيمة غير مطابقة لقيمتها الحقيقية.وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لفحص مشمول الحاويتان فى حضور (مفوض من قبل صاحب الشأن) وقُدرت الرسوم والغرامات الجمركية والضرائب المستحقة عن البضائع بأكثر من مليون جنيه، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.