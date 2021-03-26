رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.. وخطوات الاستعلام عن النتائج









رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج ٢٠٢١





في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد الذي اضطر الجميع إلى التباعد الاجتماعي لتجنب انتشار العدوي بين المواطنين، أطلقت مشيخة الأزهر الشريف موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا )، لخدمة الطلاب وذلك ضمن خطة الحكومة لاستمرار العملية التعليمية والاعتماد على نظام التعليم عن بعد عبر المنصات الإلكتروني حرصا على سلامة الطلاب من الفيروس القاتل بين يهدد حياة الملايين بمختلف دول العالم.





خطوات تحميل مناهج المرحل التعليمية الأزهرية





يمكن لطلاب المعاهد الأزهرية الراغبين في تحميل المناهج الدراسية إلكترونيا إتباع الخطوات التالية:-





تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي الأزهر الشريف من خلال هذا الرابط ( من هنا





اختيار أيقونة المناهج الدراسية من القائمة الرئيسية





اختيار المرحلة الدراسية المراد تحميل مناهجها





تحديد الفرقة الدراسية المراد الاستعلام عن مناهجها





اختيار المواد المراد تحميل مناهجها الدراسية





الضغط على كلمة تحميل





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خطوات الاستعلام عن نتائج طلاب المعاهد الأزهرية إلكترونيا





يمكن لطلاب المعاهد الأزهرية الاستعلام عن نتائجهم في الفصلين الدراسيين الأول والثاني إلكترونيا عن طريق بوابة الأزهر الإلكترونية بإتباع الخطوات التالية:-





تسجيل الدخول عبر موقع الأزهر الشريف الالكتروني من خلال هذا الرابط ( من هنا





اختيار المرحلة المراد الاستعلام عن نتائجها





اختيار المعهد المقيد به الطالب والمنطقة التعليمية والمحافظة





كتابة رقم الجلوس





الضغط على زر الاستعلام عقب التأكد من بيانات الطالب كاملة

يدير الكثير من المواطنين حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة رابطالتي أطلقتها مشيخة الأزهر الشريف لطلاب المعاهد الأزهرية و معرفة المناهج الدراسية و نتائج الفصل الدراسي الأول لذلك يستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام عن مناهج الفصل الدراسي الثاني و نتيجة الترم الأول.