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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط صاحب ثلاجة بحوزته طن لحوم ودهون فاسدة بالقاهرة

الجمعة 26/مارس/2021 - 10:40 ص
ضبط صاحب ثلاجة
ضبط صاحب ثلاجة
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ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، صاحب ثلاجة بحوزته طن لحوم ودهون غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محضر بالواقعة.

كانت قد تلقت مباحث التموين، إخطارا بضبط طن "لحوم -دهون حيوانية" يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

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