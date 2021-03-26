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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

عقب تدشينه.. أبرز المعلومات عن دير «ماربقطر» بالخطاطبة

الجمعة 26/مارس/2021 - 11:44 ص
جريدة الدستور
مونيكا جرجس
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ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ أمس الخميس، صلاة تدشين كنيسة الشهيدة فيلومينا بدير الشهيد مار بقطر بالخطاطبة.

يقع على مدخل الخطاطبة
ويقــع الديــر علــى طريــق مصــر الإســكندرية الصحــراوي – مدخــل الخطاطبــة، وهــو يبعــد عــن ديــر مــار جرجــس الخطاطبــة 8 كيلــو متــر، وعــن ديــر الأنبــا تومــاس الســائح 4 كيلــو متــر.

عقب تدشينه.. أبرز
أنشاءه القمص انجيلوس الأنطوني
لــم تكــن فكــرة إنشــاء ديــر الشــهيد العظيــم مــار بقطــر بــن رومانــوس بمنطقــة الخطاطبــة فكــرة بشــرية بــل كانــت بإعــلان ســماوي للقمــص أنجيلــوس الأنطونــي، وذلــك أثنــاء خدمتــه بالقــدس فــي الفتــرة مــن عــام 1963م وحتــى عــام 1974م، وكانــت الرؤيــا بوعــد بإنشــاء ديــر للرهبــان علــى اســم الشــهيد العظيــم مــار بقطــر بــن رومانــوس، وتــم تحقيــق هــذه الرؤيــة الســماوية بعــد مــرور20 عــام – حيــث تــم شــراء الأرض فــي منطقــة الخطاطبــة عــام 1994م فــي عهــد قداســة البابــا المعظــم مثلــث الرحمــات الأنبــا شــنوده الثالث.
عقب تدشينه.. أبرز
البابا شنودة الثالث يُرحب بإقامة الدير
وقــد تــم تخطيــط المــكان وزراعتــه وتقســيمه إلــى مســاحات زراعيــة مختلفــة، كمــا تم بــدء التعميــر والبناء فــي عــام 1996م للكنائس وبيــت الخلــوة ومبنــى القلالــي إلــى أن أكتمــل البنــاء والإنشــاءات عــام 2006م، وتــم عــرض الأمــر علــى قداســة البابــا مثلــث الرحمــات الأنبــا شــنوده الثالــث عــام 2010م – الــذي رحــب بإقامــة الديــر علــى اســم شــهيد عظيــم وهــو الأميــر مــار بقطــر بــن رومانــوس والــذي أعطــى القمــص أنجيلــوس الأنطونــي التصريــح بالصــلاة والإشــراف علــى الديــر وإقامــة حيــاة رهبانيــة داخــل الديــر تحــت تدبيــره وإشــرافه.
عقب تدشينه.. أبرز
المجمع المقدس يُعترف به كديرًا للرهبان
وتــم الاعتــراف بالديــر فــي جلســة المجمــع المقــدس المنعقــدة برئاســة قداســة البابــا تواضــروس الثانــي بتاريــخ 201762.

عقب تدشينه.. أبرز
 

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