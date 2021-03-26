استئناف الحوار السياسي الليبي اليوم

من المقرر أن يستأنف ملتقى الحوار السياسي الليبي، اليوم الجمعة، جلساته لتقييم ما تم إنجازه من تقدم في العملية السياسية ومناقشة سبل المضي في تنفيذ خارطة الطريق وما تم التخطيط له، للوصول بالبلاد إلى موعد إجراء انتخابات بنهاية العام الحالي، وذلك بعد أكثر من شهر ونصف على توقف اجتماعاته.ونجح أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في فبراير الماضي في انتخاب سلطة تنفيذية جديدة، بتعيين رجل الأعمال عبد الحميد الدبيبة رئيسا حكومة، إلى جانب تشكيل مجلس رئاسي من 3 أعضاء يقوده الديبلوماسي محمد المنفي، وذلك عقب مارثون من المفاوضات استمر لعدة أشهر تحت رعاية الأمم المتحدة، وعقب سنوات من الجمود والانقسام السياسي في البلاد.وفي السياق، صرح عضو الملتقى أم العز الفارسي، إن جلسة اليوم ستكون عبر الاتصال المرئي وسيشرف عليها ولأول مرة المبعوث الأممي يان كوبيتش.وأضاف الفارسي في تصريحات صحفية، أنه سيتم التركيز خلال جلسة اليوم على الالتزام بخارطة الطريق، ومتابعة وتقييم توحيد المؤسسات وتفكيك كل المعوقات وصولا للقاعدة الدستورية، للشروع في ترتيبات الانتخابات، وفقا لقناة العربية.يذكر أنه لم يبق على موعد الانتخابات التي تم الاتفاق عليه بين الأطراف الليبية إلاّ 9 أشهر، وإلى الآن لم يتم وضع قاعدة دستورية وإصدار القوانين المنظمة للانتخابات، وهي المهمة الموكلة لأعضاء ملتقى الحوار السياسي وكذلك لمجلسي النواب والدولة.