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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بنى سويف: الكشف على 1300 مواطن في القوافل العلاجية

الجمعة 26/مارس/2021 - 09:51 ص
الكشف على مواطن
الكشف على مواطن
بنى سويف - محمد حفيظ
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أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليوم الجمعة، انتظام العمل فى خطة القوافل الطبية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية

وتبين من التقرير، الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة على المحافظ، الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية علي زيدان مركز ناصر على مدار" الأربعاء والخميس مكونة من 9 عيادات فى 9 تخصصات ووسط إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1333 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان-معمل دم 80- معمل طفيليات 46 - حالات الأشعة 39- استصدار 9 قرارات نفقة دولة - تحويل عدد 31 مريض للمستشفيات لاستكمال العلاج - موجات فوق صوتية 49 حالة

وشملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لعدد 93 مواطنا، وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 110 مواطنين.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن هذه القوافل تشهد دعمًا نوعيًا من الوزارة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف منسـق القوافل العلاجية بالمديرية.
محافظ بنى سويف: الكشف على 1300 مواطن في القوافل العلاجية
محافظ بنى سويف: الكشف على 1300 مواطن في القوافل العلاجية
محافظ بنى سويف: الكشف على 1300 مواطن في القوافل العلاجية
محافظ بنى سويف: الكشف على 1300 مواطن في القوافل العلاجية
محافظ بنى سويف: الكشف على 1300 مواطن في القوافل العلاجية
محافظ بنى سويف: الكشف على 1300 مواطن في القوافل العلاجية
محافظ بنى سويف: الكشف على 1300 مواطن في القوافل العلاجية
محافظ بنى سويف: الكشف على 1300 مواطن في القوافل العلاجية

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