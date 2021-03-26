«التعاون الإسلامي» تندد بالتصعيد العدائي لميليشيا الحوثي ضد السعودية

ندد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بشدة، بالتصعيد العدائي لميليشيا الحوثي الإرهابية بالطائرات المسيرة المفخخة ومحاولة استهداف جامعتي جازان ونجران والمدنيين والمنشآت المدنية والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية من السعودية.وأشاد الأمين العام، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، اليوم الجمعة، بيقظة واحترافية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير سبع طائرات مسيرة مفخخة كانت تستهدف المدنيين والأعيان المدنية في خميس مشيط ونجران وجازان.وكان التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، أعلن أمس اعتراض وتدمير عدد من المسيرات المفخخة التي أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية باتجاه السعودية.وأكد التحالف على اتخاذ جميع الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات.