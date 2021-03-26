الدفاع السعودية: إيران تسيطر على قرارات الحوثي

أكدت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الجمعة، أن الاعتداء على محطة توزيع المنتجات النفطية في جازان يؤكد رفض الحوثيين للمبادرة.وشددت الوزارة علي أن الاعتداء الحوثي يشكل تأكيدا للوصاية الإيرانية على قرارات الحوثيين.وقالت الوزارة في بيان لها اليوم "الاعتداء التخريبي على محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان، ومحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية، تأكيد لرفض المليشيا الحوثية الإرهابية لمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية، وتأكيدا للوصاية الإيرانية على القرار السياسي والعسكري".وتابعت الوزارة"سنتخذ الإجراءات لحماية مقدرات ومكتسبات المملكة، الاعتداء الحوثي يظهر عبث الميليشيات لاعتبارات الآثار البيئية والاقتصادية".وأشارت الوزارة إلى أن الاعتداء يستهدف الاقتصاد العالمي والملاحة البحرية والتجارة العالمية وأمن الصادرات البترولية.