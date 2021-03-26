رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

«منعها من الرقص».. حكاية كمال الشناوى مع الراقصة هاجر حمدى

الجمعة 26/مارس/2021 - 07:17 ص
كمال الشناوى
كمال الشناوى
وائل توفيق
طباعة
كان من المفترض أن تكون الفنانة هاجر حمدي زوجة الفنان كمال الشناوي الأولى، وكشفت من خلال عدة لقاءات جمعتهما، عن كونها صاحبة ثقافة أدبية كبيرة، وقارئة لأغلب كبار الكتاب، ومتحدثة بارعة تجيد إبراز ما قرأت واستوعبت، علاوة على أن تفكيرها كان مرتبًا جدًا ومنطقها قوي دونما افتعال، وفي دعوة خاصة منها للشناوي، لزيارة منزلها، وجد مكتبة عامرة مليئة بالكتب المرصوصة في عقل صاحبتها، قبل أن تُرص على أرففها.

فقد وجد فيها الشناوي إنسانة كريمة لأبعد الحدود، فإذا ما حان وقت الغداء أثناء التصوير، أثناء عملهما في فيلم "حمامة السلام" وجدها أمامه وفي يدها لفافة ساندويتشات، قائلةً: «خادمتي تُعد لي أكثر مما تحتمل معدتي، هل تتكرم وتخفف عني بعض العبء ؟!».

وفكر الفنان كمال الشناوي جديًا في الارتباط بها، ولكن تصوير الفيلم قد انتهى سريعًا، وفرقت بينهما أشياء كثيرة، وانشغل كل منهما بحياته وعمله الفني، ولم يلتقيا لفترة طويلة، وبهذا الابتعاد انتقلت هي من الخانة الأولى في حياته، إلى الخانة الثانية، وبدلًا من أن تكون زوجته الأولى، أصبحت مع الأيام زوجته الثانية، بعد طلاقه من الفنانة عفاف شاكر، شقيقة الفنانة شادية.

فبعد الطلاق، التقيا من جديد، وخلال عدة لقاءات عرض الشناوي عليها الزواج، ووافقت هاجر حمدي على الفور، ولكن قبل أن يذهبا إلى المأذون، اشترط عليها شرطًا واحدًا، أن تعتزل الرقص نهائيًا، فوافقت بلا تردد، وتم الزواج الذي كان من الممكن أن يستمر ناجحًا، لولا غيرة الراقصة المعتزلة، حيث كان الزوج في قمة نجاحه الفني، يقضى معظم وقته في التصوير، أما الزوجة فقد نساها المنتجون وهي قابعة في المنزل باستمرار، ولكن ذلك لم يمنع من إنجاب ابنهما محمد، وليتم الطلاق بينهما بعد ذلك. حسب مجلة "الشبكة" اللبنانية.

موضوعات متعلقة

موعد ليلة النصف من شعبان وفضل الصيام فيها

«هشموا رأسه».. ثلاثة أشخاص يقتلون موظفًا لخلافات على الجيرة

تفاصيل نظام الدراسة والامتحانات بالفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية

«الدستور» تكشف تفاصيل عودة صلاة التراويح للسيدات في المساجد


الصور

image description

3 صور تظهر أعمال التكريك الليلية للسفينة الجانحة بقناة السويس

image description

وزيرة التضامن تشهد الاجتماع التنسيقى للجميعات الأهلية بـ4 محافظات

image description

وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يتفقدان معرض الحرف التراثية

image description

شاى العصارى

image description

مواصلة أعمال تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

الأكثر قراءة

الأيام البيض «القمرية» لشهر شعبان 2021.. وفضل ليلة النصف من شعبان

ترتيب مجموعة مصر بعد التعادل أمام كينيا فى الأمم الإفريقية

تفاصيل نظام الدراسة والامتحانات بالفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية

«الدستور» تكشف تفاصيل عودة صلاة التراويح للسيدات في المساجد

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 26-3-2021

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26-3-2021

إيطاليا تفوز على أيرلندا الشمالية 2-0 فى تصفيات مونديال 2022

ألمانيا تستهل مشوارها فى تصفيات المونديال بالفوز على أيسلندا 3-0

أيام زمان

«منعها من الرقص».. حكاية كمال الشناوى مع الراقصة هاجر حمدى

«اعتنقت اليهودية».. حقيقة الشائعات حول زينات صدقى

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

يسكر من السابعة صباحا.. قصص من حكايات رونالدينهو الساحر الحزين

مقالات الرأي
ماجد حبته
حادث قناة السويس
د. محمد عفيفي
هؤلاء هم الإخوان «٢-٢»
جمال طه
إخوان تونس و«تجييش» الشارع السياسى
مدحت بشاى
فى وداع سفير الفن القبطى
المزيد

الثقافة

تراث كوكب الشرق أم كلثوم بصوت رحاب عمر بالمانسترلى.. اليوم

أطفال الغربية يشاركون في فعاليات قصور الثقافة

السبت.. «المخاطر الحيوية للسموم الفطرية» في النيل الثقافية

«انقذني».. 5 روايات مترجمة تهون عليك العواصف الترابية 