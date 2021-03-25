«المسرح المتنقل» يواصل فعالياته بقرية دمو بالفيوم (صور)

تتوالى عروض ''المسرح المتنقل'' بالوحدة المحلية بقرية دمو بحضور جلال عثمان رئيس الادارة المركزية لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وسماح كامل مدير عام ثقافة الفيوم.بدأت الفعاليات بعرض فني لفرقة كورال الطفل بقصر ثقافة اليوم بقيادة المايسترو أبو المجد الكاشف تضمنت عدد من الأغنيات منها علمونا ف مدرستنا، حبيبتي يا مصر، هوا هوا، أمي، أعقبها عرض لفرقة الإنشاد الديني بدار الأوبرا المصرية.يذكر أن فرقة الإنشاد الديني تعتبر هي - الفرقة الأولى بجمهورية مصر العربية - المتخصصة في تقديم الأعمال والألحان الدينية التراثية والمعاصرة.