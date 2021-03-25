ليبيا: القبض على 3 متهمين في اغتيال محمود الورفلي

أعلنت الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي الكبرى، اليوم الخميس، القبض على المشتبه بهم في حادثة اغتيال المقدم محمود بوسيف الورفلي القيادي بالقوات الخاصة بالجيش الليبي.وأوضحت الغرفة الأمنية في بيانها مساء اليوم، أنه بناء على ما أوردته النيابة العسكرية بنغازي التي باشرت عملها في حادثة اغتيال الورفلي وبعد التحريات ومتابعة ما توصل إليه فريق التحقيق في عملية الاغتيال تم القبض على 3 أفراد مشتبه بهم.وقالت التحقيقات إن أحد المتهمين قد هرب وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي تؤمن جلبه للتحقيق.وأشارت الغرفة إلى أن النيابة العسكرية بنغازي باشرت التحقيقات للوصول إلى الحقيقة وفقا للإجراءات القانونية بما يكفل حق الجميع، داعية المواطنين للتعاون في إبلاغ الغرفة أو أقرب جهة أمنية بأي معلومات تفيد إجراءات التحقيق.