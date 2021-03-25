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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

حكايات من دفتر صلاح عيسى في كتاب جديد

الخميس 25/مارس/2021 - 10:37 م
صلاح عيسى
صلاح عيسى
خالد حماد
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صدر كتاب «حكايات من دفتر صلاح عيسى» للزميلة هاجر صلاح ومحمد الشماع، وتقديم د.عبد المنعم سعيد.

الكتاب يقع في 200 صفحة من القطع الكبير، ويقدِّم سيرة فكرية وثقافية وتاريخية للكاتب الراحل صلاح عيسى، أحد كبار الصحفيين الذين لهم إنجازات وإسهامات عديدة في عالم الصحافة والسياسية والتأريخ.

يضم الكتاب بين دفتيه فصلًا حول علاقة مؤلفي الكتاب بصلاح عيسى (رئيس التحرير)، حيث أعطى لهما الراحل فرصة الالتحاق بجريدة القاهرة، ليس كصفحيين مبتدئين في مقتبل حياتهما المهنية، بل كأحد أفراد مطبخ صناعة الجريدة (والصحافة عمومًا)، إضافة إلى فصل آخر عن صلاح عيسى في المنزل، وذلك من خلال باب كبير فتحته لهما الزوجة الكاتبة الصحفية أمينة النقاش، إذ سردت فيه حكايات عديدة عن طبيعة الرجل (كزوج)، وعلاقاته الأخرى مع الأهل والأقارب.

وفي الكتاب الصادر عن مؤسسة شمس للنشر والإعلام بالقاهرة؛ فصل عن رفاق رحلة صلاح عيسى السياسية والصحفية، وذلك عبر شهادات من الراحل حسين عبد الرازق وحلمي شعراوي وحسن بدوي وأيمن الحكيم وغيرهم.

الفصل الرابع جاء بعنوان "هل باع القضية فعلا؟"، وهي التهمة التي ألصقها الكثيرون بصلاح عيسى، في هذا الفصل يفند الكتابان بعضًا من معارك صلاح عيسى الفكرية، ومنها على سبيل المثال قصة قبوله رئاسة تحرير جريدة ناطقة عن وزارة الثقافة، إذ استنكر البعض عليه هذا الفعل باعتبار أنه أحد رموز المعارضة الكبرى.

يضم الكتاب رحلة في عقل صلاح عيسى عبر تجاربه التأريخية والإبداعية والصحفية التي تميزت بالتنوع والثراء الشديدين، خصوصًا أن الكثيرين يعتبرونها تأريخًا للحياة في مصر، في ستينيات القرن الماضي، وسبعينياته وثمانينياته، كما يمتلئ الكتاب بصور نادرة لصلاح عيسى في رحلة حياته، ومع الكثير من رموز وأقطاب العمل السياسي والصحفي في مصر.

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