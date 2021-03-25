بايدن يعلن عن خطة تستهدف حقن 200 مليون جرعة من لقاح كورونا
الخميس 25/مارس/2021 - 08:16 م
أ ش أطباعة
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطة جديدة لإدارته تستهدف حقن 200 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال المائة يوم الأولى من توليه منصبه منذ 20 يناير الماضي.
وذكّر بايدن - في المؤتمر الصحفي الرسمي الأول له منذ توليه منصبه - أنه وعد يوم 8 ديسمبر الماضي بحقن 100 مليون جرعة من اللقاح، قائلًا إنه استطاع انجاز ذلك الأسبوع الماضي قبل الموعد المحدد.
وذكّر بايدن - في المؤتمر الصحفي الرسمي الأول له منذ توليه منصبه - أنه وعد يوم 8 ديسمبر الماضي بحقن 100 مليون جرعة من اللقاح، قائلًا إنه استطاع انجاز ذلك الأسبوع الماضي قبل الموعد المحدد.