«المنقوش»: استقرار ليبيا ينعكس إيجابًا على دول الجوار وأوروبا

أكدت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، اليوم الخميس، أن استقرار ليبيا إقليميًا سينعكس بشكل إيجابي على كل دول الجوار وكذلك على أوروبا.وقالت المنقوش، خلال مؤتمر صحفي مشترك بطرابلس مع نظرائها الفرنسي والإيطالي والألماني، إنه يجب خروج جميع المرتزقة فورًا من الأراضي الليبية.وشددت المنقوش على أن سيادة ليبيا أساس غـير قابل للمساس أو التفاوض في استراتيجية الخارجية الليبية لحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة.وأشارت الوزيرة الليبية إلى أنها بحثت مـع وزراء خارجية ألمانيا وإيطاليا وفرنسا ضرورة الإسراع بفتح السفارات والقنصليات بجميع أرجاء ليبيا، وتسهيل منح التأشيرات لليبيين من الداخل وليس من الخارج، بجانب مناقشة تفعيل وإعادة بناء الثقة في الحراك الاقتصادي على جميع المستويات الحكومية والخاصة لدفع عجلة الازدهار والنماء في ليبيا.