رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قطر تسجل 587 إصابة جديدة بكورونا

الخميس 25/مارس/2021 - 05:24 م
كورونا في قطر
كورونا في قطر
نيفين أشرف
طباعة
أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الخميس، تسجيل 587 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 483 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و104 حالات بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 175919 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم فحص 12460 حالة خلال الليلة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1694463 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 13823 حالة.

وسجلت قطر 3 حالات وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 281 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 327 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 161815 حالة.

ووفقًا لبيانات برنامج التطعيم في قطر، تم إعطاء 20953 جرعة من لقاحات (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد جرعات اللقاح إلى 679278 جرعة لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم.

موضوعات متعلقة

قطعة قماش تقتل طفلًا في «خامسة ابتدائي».. والسبب صادم

الآن.. اعرف تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكينيا

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

خاص| القبطانة مروة السلحدار ترد على مزاعم تسببها في جنوح «حاوية السويس»


الصور

image description

وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يتفقدان معرض الحرف التراثية

image description

وزيرة التضامن تصل أسيوط لإطلاق «حياة كريمة» في 3 محافظات

image description

رئيس جامعة أسيوط يترأس أول اجتماع لمجلس «مركز القياس والتقويم»

image description

16 صورة لأعمال تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

image description

مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط ضمن مبادرة حياة كريمة

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يوافق على زيادة 20% في بدل الصحفيين

الشركة مالكة السفينة الجانحة فى قناة السويس تعتذر: نعمل على حل المشكلة

موعد إجازة شم النسيم 2021

أمطار ورياح.. «الأرصاد» تُطمئن المواطنين بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

تردد قناة مكسبي الرياضية الجديد على النايل سات

إعلان مسلسل نسل الأغراب رمضان 2021

ضبط 311 مهربًا للبشر فى النمسا خلال عام

إسبانيا: البلاد استقبلت 56 ألفًا و180 سائحًا خلال الربع الرابع

أيام زمان

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

يسكر من السابعة صباحا.. قصص من حكايات رونالدينهو الساحر الحزين

اكشتفتن شركة سونار وشقيقى صاحب الفضل».. اعترافات محمد منير

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم تحالف الإخوان مع نتنياهو
صفوت البياضي
مصر التاريخ والثقافة
خالد عكاشة
أسبوع الموت فى الساحل الإفريقى
جلال حمام
العالم لا يحترم إلا الدولة القوية.. وهكذا مصر
المزيد

الثقافة

إطلاق اسم شاكر عبدالحميد على صالون أكاديمية «ضي»

لقاءات أدبية وورش حكي بثقافة بني سويف

ورش فنية ولقاءات أدبية احتفالًا بعيد المنيا القومي

«قصور الثقافة» تواصل الاحتفال بالمرأة المصرية فى الغربية