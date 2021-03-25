قطر تسجل 587 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الخميس، تسجيل 587 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 483 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و104 حالات بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 175919 حالة.وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم فحص 12460 حالة خلال الليلة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1694463 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 13823 حالة.وسجلت قطر 3 حالات وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 281 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 327 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 161815 حالة.ووفقًا لبيانات برنامج التطعيم في قطر، تم إعطاء 20953 جرعة من لقاحات (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد جرعات اللقاح إلى 679278 جرعة لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم.