رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

تعرف على قواعد اتيكيت الأزواج

الخميس 25/مارس/2021 - 03:25 م
شاب سكندرني متزوج
شاب سكندرني متزوج من هولندية
شيماء دهب
طباعة
استضافت الإعلامية ريهام سعيد، شاب سكندرني متزوج من هولندية، بعدما أعلنت إسلامها وأرتدت الحجاب بإرادتها، تعرفا من خلال موقع التواصل الإجتماعي"فيس بوك"، وبعدما تمت المناقشات مع أهل الزوجة تمت الموافقة على الزيجة وجاءت معه لمصر.

وجهت ريهام سعيد عدة أسئلة للزوجة الهولندية، عن طبيعة الرجل المصري وما هي الخناقات التى دبت بينهما، فعبرت عن استيائها من طريقة طلبه عمل شاي على سبيل المثال، وأنه لا يستخدم نوع من الإتيكيت حتى يسود الود بينهما بشكل أكبر.

ومن هذا المنطلق هناك عدد من العادات التى يمكن للأزواج إتباعها بشكل يحسن من العلاقة ولا يحدث بها خلل بحسب خبيرة الإتيكيت شيماء البهي.

-استخدام "لو سمحت، بعد أذنك، شكرًا "
استخدام كلمات مثل "لو سمحت أو بعد أذنك " في طلب شيء من الزوج أو العكس ووجود هذه الكلمة بين الزوجين له واقع في غاية الأهمية على حياتهم بصفة عامة ويسود بينهم الحب والاحترام.

-التسامح والعفو
يعد التسامح والعفو بين الأزواج من الأمور التى تبث الرحمة والمحبة بشكل دائم بينهما، فتقبل فكرة الاعتذار ولا تجادل كثيرًا مع الطرف المعتذر.

-المشاركة
تعتبر المشاركة بين الأزواج هي الأساس فعلي الزوج مشاركة زوجته اهتماماتها ووممارسة الهوايات فهذه وسيلة جيدة للغاية للتواصل الجيد بينكما.

-ثقافة الاعتذار
ما يؤرق حياة الكثيرين هو عدم وجود ثقافة الاعتذار، لذا علينا محاولة قبول هذه الثقافة في حالة ارتكاب الخطأ ولا داعي للكبر.

-الإنصات
على الزوجين الإنصات وسماع ما يمر به كل طرف من مشاكل، فعندما تكون مشغولا عليك بإعطاء أولوية للإنصات لزوجتك والعكس.

-المدح وعدم التذمر
أغلب المشكلات الزوجية في الوقت الحالي بسبب التذمر أمام الناس، فهو خطأ يحدث شرخا في العلاقة، لذا عليهما عدم استخدام الصوت العالي خاصة أمام الناس، والمدح سواء من الزوج للزوجة والعكس.


موضوعات متعلقة

خاص| القبطانة مروة السلحدار ترد على مزاعم تسببها في جنوح «حاوية السويس»

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: خططت يومين للواقعة

التعليم تزف بشرى سارة لطلاب الأول والثاني الثانوي

طالع هنا.. موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بالتفصيل


الصور

image description

وزيرة التضامن تصل أسيوط لإطلاق «حياة كريمة» في 3 محافظات

image description

رئيس جامعة أسيوط يترأس أول اجتماع لمجلس «مركز القياس والتقويم»

image description

16 صورة لأعمال تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

image description

مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط ضمن مبادرة حياة كريمة

image description

حريق في أرض زراعية بدمياط

الأكثر قراءة

الشركة مالكة السفينة الجانحة فى قناة السويس تعتذر: نعمل على حل المشكلة

موعد إجازة شم النسيم 2021

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

مفاجآت في «جريمة أبو الريش».. الخاطفة جمعت بين زوجين

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

إعلان مسلسل نسل الأغراب رمضان 2021

ضبط 311 مهربًا للبشر فى النمسا خلال عام

إسبانيا: البلاد استقبلت 56 ألفًا و180 سائحًا خلال الربع الرابع

برنامج الأطفال «سيسامي ستريت» ينشر مقاطع فيديو للتوعية بالعنصرية

أيام زمان

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

يسكر من السابعة صباحا.. قصص من حكايات رونالدينهو الساحر الحزين

اكشتفتن شركة سونار وشقيقى صاحب الفضل».. اعترافات محمد منير

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم تحالف الإخوان مع نتنياهو
صفوت البياضي
مصر التاريخ والثقافة
خالد عكاشة
أسبوع الموت فى الساحل الإفريقى
جلال حمام
العالم لا يحترم إلا الدولة القوية.. وهكذا مصر
المزيد

الثقافة

أطفال «أهل مصر» بمتحف جاير أندرسون

لقاءات أدبية وورش حكي بثقافة بني سويف

محاضرات وأمسيات شعرية وورشة فنية بـ«ثقافة الأقصر»

«قصة صورة» لـ نجيب محفوظ فى شارع التحرير