تعرف على قواعد اتيكيت الأزواج

-استخدام "لو سمحت، بعد أذنك، شكرًا "

-التسامح والعفو

-المشاركة

-ثقافة الاعتذار

-الإنصات

-المدح وعدم التذمر

استضافت الإعلامية ريهام سعيد، شاب سكندرني متزوج من هولندية، بعدما أعلنت إسلامها وأرتدت الحجاب بإرادتها، تعرفا من خلال موقع التواصل الإجتماعي"فيس بوك"، وبعدما تمت المناقشات مع أهل الزوجة تمت الموافقة على الزيجة وجاءت معه لمصر.وجهت ريهام سعيد عدة أسئلة للزوجة الهولندية، عن طبيعة الرجل المصري وما هي الخناقات التى دبت بينهما، فعبرت عن استيائها من طريقة طلبه عمل شاي على سبيل المثال، وأنه لا يستخدم نوع من الإتيكيت حتى يسود الود بينهما بشكل أكبر.ومن هذا المنطلق هناك عدد من العادات التى يمكن للأزواج إتباعها بشكل يحسن من العلاقة ولا يحدث بها خلل بحسب خبيرة الإتيكيت شيماء البهي.استخدام كلمات مثل "لو سمحت أو بعد أذنك " في طلب شيء من الزوج أو العكس ووجود هذه الكلمة بين الزوجين له واقع في غاية الأهمية على حياتهم بصفة عامة ويسود بينهم الحب والاحترام.يعد التسامح والعفو بين الأزواج من الأمور التى تبث الرحمة والمحبة بشكل دائم بينهما، فتقبل فكرة الاعتذار ولا تجادل كثيرًا مع الطرف المعتذر.تعتبر المشاركة بين الأزواج هي الأساس فعلي الزوج مشاركة زوجته اهتماماتها ووممارسة الهوايات فهذه وسيلة جيدة للغاية للتواصل الجيد بينكما.ما يؤرق حياة الكثيرين هو عدم وجود ثقافة الاعتذار، لذا علينا محاولة قبول هذه الثقافة في حالة ارتكاب الخطأ ولا داعي للكبر.على الزوجين الإنصات وسماع ما يمر به كل طرف من مشاكل، فعندما تكون مشغولا عليك بإعطاء أولوية للإنصات لزوجتك والعكس.أغلب المشكلات الزوجية في الوقت الحالي بسبب التذمر أمام الناس، فهو خطأ يحدث شرخا في العلاقة، لذا عليهما عدم استخدام الصوت العالي خاصة أمام الناس، والمدح سواء من الزوج للزوجة والعكس.