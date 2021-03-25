طريقة تحضير شاورما الفراخ

شاورما الفراخ من الوجبات المحببة بالبيوت المصرية، ولاتخلو منها عزومات، أحد الوجبات السريعة التي لاتستهلك وقتا من أجل إعدادها، وإليك طريقة عملها.المكوناتكيلو صدور فراخكيس ونصف خلطة شاورما الفراخ2 حبة بصل متوسط2حبة طماطمفلفل ألوانكوب زبادى3 ملعقة زيت كبيرةملح وتوابلطريقة التحضير-تقطع الصدور شرائح ثم تغسل جيدا نضع الزبادى وخلطة الشاورمة والزيت فى حلة.-نضع عليها صدور الفراخ ونقلب جيدا ثم توضع فى الثلاجة لمدة ساعتان.-نضع إناء على النار ونضع فية الصدور بالخلطة ونقلب جيدًا.-في إناء أخر نضع فية شرائح البصل والفلفل وشرائح الطماطم الملح والتوابل ونقلب جيدا.- بعد النضج نضعه على الفراخ ونقلب جيدًا وتقدم ساخنة على أرز بسمتى أو سندوتشات.أطباق جانبية مع شاورما الفراخ-تقديم سلطة الشاورما التي تحتوى على عدد من المكونات اللذيذة، واستخدام صدور دجاج خالية من الجلد والعظام، ومعلقة كبيرة زيت زيتون، وخلطة الشاورما، و½ كوب طحينة، و¼ ملعقة صغيرة ثوم مَفرى ناعمًا، و2 ملعقة كبيرة عصير ليمون، و2 ملعقة كبيرة ماء دافئ، وملعقة كبيرة زيت زيتون، و½ ملعقة صغيرة كمون مطحون، و½ ملعقة صغيرة ملح.أما مكونات السلطة:بصلة صغيرة، طماطم صغيرة، خيار مخلل صغير، ¼ كوب زبادى، وملعقة كبيرة بقدونس مَفرى ناعمًا.-يمكن تقديم كرات الجبن الحارة المكونة من خلطة البروست الحارة، 400 جم جبن موزاريلا مبشور، وكوب دقيق، 5 حبة بيض مخفوق، فص ثوم مفروم، زيت للقلي، فلفل ناعم، ثم خلط المكونات معا.