الإمارات تقدم 127 ألف جرعة جديدة من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن تقديم 127,047 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم الخميس 7,730,375 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 78.16 جرعة لكل 100 شخص.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية وام، أن ذلك يأتي تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح فيروس كورونا وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.