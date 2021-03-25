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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات تقدم 127 ألف جرعة جديدة من لقاح كورونا

الخميس 25/مارس/2021 - 02:38 م
كورونا
كورونا
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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن تقديم 127,047 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم الخميس 7,730,375 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 78.16 جرعة لكل 100 شخص.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية وام، أن ذلك يأتي تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح فيروس كورونا وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

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