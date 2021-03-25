ماجدة نصر عن العودة للامتحان الورقي: قلق من «وقوع السيستم»

قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان سابقًا، إن قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالرجوع للامتحان الورقي، دليل على أن النظام غير مكتمل، وتابعت أن الوزير تخوف من وقوع للسيستم.وأضافت «نصر» أن الطلاب يفضلون نظام التابلت وخاصةً طالب الصف الثاني الثانوي، لأنه يتدرب على هذا النظام لأكثر من عامين، كما أن الطلاب يفضلون النظام الإلكتروني.وشددت أن كلا النظامين الورقي والإلكتروني جيدان ولكن عملية التراجع تذبذب الطالب ولكن لا بد من الاستقرار.وعلقت «نصر» على قرار إلغاء نظام "أوبن بوك"، بأن الوزير عوضه بتوفير ورقة بها تحديد كل المعلومات التي يحتاجها الطالب في مساعدته للحل، ولكن لا بد من التركيز على عملية الفهم، متابعة أن الوزير يحاول تقليل الأخطاء التي حدثت سابقًا.