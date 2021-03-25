عماد السايح يبحث مع سفير بريطانيا سبل دعم الانتخابات الليبية

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح، اليوم الخميس، مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا نيكولاس هوبتن، مستجدات العملية الانتخابية في ليبيا، واستعدادات المفوضية ومستوى جاهزيتها لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية القادمة.ذكرت ذلك بوابة إفريقيا الإخبارية كما بحث الجانبان -وفقا لبوابة إفريقيا الإخبارية- التحضيرات لتوقيع الاتفاقية بين حكومة المملكة المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث تتناول الاتفاقية سبل دعم المفوضية لإنجاز الاستحقاق القادم (الانتخابات المقبلة).