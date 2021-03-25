الأنبا مارك يلتقي شباب الأقباط في «بث مباشر»

التقى الأنبا مارك أسقف باريس وشمال فرنسا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء أمس شباب الأقباط بالإيبارشية، في اجتماع مفتوح عبر تقنية البث المباشر.وشاركه في فعاليات الإجتماع الأنبا توماس أسقف القوصية، وخلال فعاليات الإجتماع شارك شباب الأقباط بباريس ببعض التساؤلات التي أجاب عنها الأساقفة، وذلك بهدف دعم التواصل والحوار معهم.وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير، والذى يمتد 55 يومًا حتى ينتهي ليلة سبت النور.يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفية بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.