أبوهشيمة: نستهدف دعم مليون أسرة بالتعاون مع بنك الطعام

قال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، أن حملته التي شنها بالتعاون مع بنك الطعام تستهدف خدمة مليون أسرة بوجه عام في كافة محافظات مصر.وأضاف أبوهشيمة، أن الحملة تعمل على القرى الفقيرة والنائية لتكون مستكملة للمشاريع القومية التي ينفذها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير كافة الخدمات للقرى النائية والحد من أي معاناة يمكن أن يواجهونها.وأوضح أنه جاب القرى الأكثر احتياجا بالتعاون مع صندوق تحيا مصر من أجل دراسة المكان وتوفير كافة احتياجاته، كما نوه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كافة الخدمات للقرى النائية.وأضاف، أن الدولة بكافة أركانها تعمل في ملف القرى النائية بشكل كبير؛ الأمر الذي ستجني مصر ثماره خلال الفترة القادمة.جاء ذلك خلال مؤتمر "نتعاون من أجل المصريين"، بالمقر الرئيسي لبنك الطعام المصري، في التجمع الثالث، لإعلان التعاون مع مؤسسة "أبوهشيمة للخير"، في تقديم الوجبات الغذائية طوال شهر رمضان الكريم، بحضور رجل الأعمال ومدير المؤسسة أحمد أبو هشيمة، ومحسن سرحان، المدير التنفيذي لبنك الطعام المصري.