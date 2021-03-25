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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«السياحة» تنتهى من تدريب 30 فردًا استعدادًا لافتتاح متحف الحضارات

الخميس 25/مارس/2021 - 01:28 م
لافتتاح متحف الحضارات
لافتتاح متحف الحضارات
فاتن غلاب
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عقدت وزارة السياحة والآثار دورة تدريبية لـ 30 فردًا من العاملين بالمتحف القومي للحضارة المصرية ما بين موظفى حجز التذاكر وأفراد أمن مدنى، وذلك فى إطار استعدادات الوزارة للافتتاح الوشيك للمتحف القومي للحضارة بالفسطاط والذي سيشهد استقبال موكب الموميات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى مقر عرضها الدائم بالمتحف في مطلع الشهر المقبل.

ووزعت وزارة السياحة والآثار شهادات للمتدربين في هذه الدورة معتمدة من الوزارة ومعهد الضيافة بلندن، وقام بتسليم الشهادات الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة المصرية، والدكتورة سها بهجت، مستشار وزير السياحة والآثار للتدريب والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، والدكتورة مها سويلم، مدير التدريب بالمتحف. 

وأوضحت الدكتورة سها بهجت، مستشار الوزير لشئون التدريب والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن هذا البرنامج التدريبي يهدف في المقام الأول إلى إكساب العاملين بالمهارات والسلوكيات اللازمة الواجب اتباعها مع الضيف، ومزود بمواقف تفاعلية وتجارب حية لما سيتعرض له العاملون من آمن مواقف أثناء تعاملهم مع الزائرين أو كيفية التصدي للمشكلات والتحديات المفاجئة.

ويأتي ذلك انطلاقًا من دور الوزارة للارتقاء بالعنصر البشرى، خاصة العاملين المتعاملين مع الزائرين من السائحين والمواطنين وتأهيلهم على مفهوم الخدمات والتوعية السياحية، وذلك ضمن برنامج سفراء السياحة.

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