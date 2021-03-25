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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أشهر بائع فوانيس بالفيوم: المصرى تفوق على الصيني..(فيديو)

الخميس 25/مارس/2021 - 12:48 م
جريدة الدستور
الفيوم - زينب علاء
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الفانوس من طقوس المصريين فى رمضان، وقبل حلول الشهر الكريم، "الدستور" التقت مع أشهر بائع فوانيس بمحافظة الفيوم، محمد حسن، فقال: ورثت الصنعة عن والدي الذى كان يعمل بها منذ 30 عاما وأمارسها منذ 10سنوات، مؤكدًا أن فوانيس هذا العام أفضل من الأعوام السابقة واشهرها «وحوى ياوحى».

وأضاف أن العام الجارى يشهد إقبالًا عن العام الماضى، مشيرًا إلى أن سعر الفانوس يبدأ من 35 حتى 650 جنيهًا، والموسم يبدأ من 10 شعبان، إضافة إلى الفانوس الخشبي المشهور بالفيوم ويتم تعليقه بالشوارع والحارات.

وأكد أن هناك تشكيلة كبيرة من الأصناف المصرية أفضل من الصينى، ومع قرب قدوم الشهر يتم الشراء خاصة فانوس الشوارع بنسبة 60٪ يتم شراءه للزينة لتعبر عن حالات الفرحة التى تعود عليها أهل الفيوم فى شهر رمضان المبارك.

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