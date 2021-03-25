كنيسة العذراء بمدينة نصر تطلق حجز لقداسات الصوم حتى نهاية مارس

أطلقت كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس أثناسيوس الرسول بمدينة نصر، موقع لحجز قداسات الصوم الكبير، قبل حضور الصلوات.وأتاحت الكنيسة حجز الحضور المسبق للقداسات، حتى نهاية شهر ماري الجاري، وعقب إنتهائه يتم فتح مجددًا لحجز قداسات شهر إبريل، وذلك بهدف تنسيق الحضور بقداسات الصوم الكبير بأعداد محدودة للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير، والذى يمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفية بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.