أفادت قناة العربية الإخبارية، في نبأ عاجل، اليوم الخميس، عن وصول وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا إلى ليبيا دعمًا لحكومة الوحدة، وفقًا لقناة العربية الإخبارية.وفي سياق متصل، قال نائب مدير الغرفة التجارية الأمريكية الليبية، أحمد الغزالى، إن الفترة القادمة ستشهد عودة الشركات الأمريكية للمساهمة فى تنمية العلاقات المشتركة وتحقيق مستقبل أفضل.وذكرت وكالة الأنباء الليبية، اليوم الخميس، أن ذلك جاء خلال اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مع الغرفة التجارية الأمريكية الليبية والمبعوث الخاص من ليبيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، محمد على عبدالله، ومسئول التعاون الدولى برئاسة الوزراء طاهر باعور، والسفير الأمريكى لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، والعديد من الشركات الأمريكية، حيث تم بحث سبل دعم آفاق التعاون الثنائى فى شتى المجالات.